Школьники меняют «пятерки» на пиццу

Каждую субботу обладатели не менее 10 «пятерок» за неделю, предъявив дневник, могут забрать одну пиццу совершенно бесплатно в ресторане «OLIVO».

В первые дни на необычную акцию школьники отреагировали как на розыгрыш. Однако теперь желающих обменять свои оценки на угощение с каждым днем становится все больше. Вот уже второй месяц каждую субботу за счет заведения раздаются более двухсот пицц.

— Акцию мы запустили в начале января. С тех пор со своими дневниками к нам приходили около тысячи школьников. Данная акция будет действовать до конца учебного года. Мы планируем продолжить ее в новом учебном году, — говорит управляющий ресторана «OLIVO» Шухрат Илахунов.

Вкус успеха очень сладок. Учителя отмечают, что дети стали лучше выполнять домашние задания и активнее отвечать на уроках. Поэтому пятерки в дневниках только увеличиваются.

— Количество старательных учеников с каждым днем растет. Идея с бесплатным угощением очень креативная. Она хорошо мотивирует детей на успех, — говорит директор городской школы №20 Гульнара Кожахметова.

Динара КАНБЕТОВА