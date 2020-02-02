До турецкого Стамбула с комфортом и не дорого

Новости, Социум
47

Турецкий авиаперевозчик планирует запустить прямые рейсы в Актау и Атырау. Такая информация размещена на сайте    турецкой  Общественной платформы раскрытия информации (KAP) и представителей авиакомпании.

Как сообщается на сайте KAP, Turkish Airlinesприняла решение начать регулярные рейсы в Актау и Атырау. В самой авиакомпании сообщили, что рейсы, скорее всего, будут запущены из Стамбула. Предполагаемые сроки для Актау — июнь 2020 года. По Атырау ожидается официальное соглашение с Комитетом гражданской авиации МИИР РК.

С запуском такого рейса завершится и монополия Эйр Астаны. Цены на билеты у турецкий авиалиний иногда в разы дешевле, чем у нашего национального перевозчика. А из Стамбула могут отправиться в любую точку земного шара. Опять-таки, не по ценам Эйр Астаны. 

Подготовил Виктор Бакурский

Administrator

Related Posts

2 февраля 2020 0

На коррупции честно каждый может заработать 10 млн. 600 тыс. тенге

2 февраля 2020 0

Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя

2 февраля 2020 0

Почему трудно спасать детей с ожогами в Атырау

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *