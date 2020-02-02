До турецкого Стамбула с комфортом и не дорого

Турецкий авиаперевозчик планирует запустить прямые рейсы в Актау и Атырау. Такая информация размещена на сайте турецкой Общественной платформы раскрытия информации (KAP) и представителей авиакомпании.

Как сообщается на сайте KAP, Turkish Airlinesприняла решение начать регулярные рейсы в Актау и Атырау. В самой авиакомпании сообщили, что рейсы, скорее всего, будут запущены из Стамбула. Предполагаемые сроки для Актау — июнь 2020 года. По Атырау ожидается официальное соглашение с Комитетом гражданской авиации МИИР РК.

С запуском такого рейса завершится и монополия Эйр Астаны. Цены на билеты у турецкий авиалиний иногда в разы дешевле, чем у нашего национального перевозчика. А из Стамбула могут отправиться в любую точку земного шара. Опять-таки, не по ценам Эйр Астаны.

Подготовил Виктор Бакурский