Задержана группа подозреваемых в разбойном нападении на зимовку чабана

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, 9 января поздно вечером в дом 56-летнего сельчанина ворвались двое неизвестных в медицинских масках. Нападение произошло на зимовке, расположенной в шести километрах от села Есбол Индерского района. Угрожая ножом, преступники избили хозяина и забрали мобильный телефон, аккумулятор и 50 тысяч тенге. Общий ущерб составил 159 тысяч тенге.

Сотрудниками Индерского отдела и областного департамента полиции установлены и задержаны подозреваемые в нападении. Ими оказались жители Атырауской и Западно-Казахстанской областей.

Досудебное расследование ведется по статьи 192 «Разбой» Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Марина КУАНЫШЕВА