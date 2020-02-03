О чем говорил Кайрат Нуртаев на отчетном собрании в Курмангазинском районе

В Курмангазинском районе последовательно решаются проблемы. Например, из ЗКО в Азгирскую зону проложена высокоскоростная широкополосная линия Интернета. Ведется строительство внутрисельских дорог. В прошлом году в Курмангазинском районе отремонтированы автодороги «Котяевка-Шортанбай», «Жасталап-Жыланды». Эти работы продолжаются с охватом сел Сафон, Приморье, Котяевка, Курмангазы, Бирлик. Будут обновлены внутрисельские дороги и в Акколь. Развивается инженерно- коммуникационная инфраструктура: ведётся строительство необходимой инженерной коммуникации для строительства жилых домов на 468 участках в селе Курмангазы и на 26 – в селе Кигач. ​ ​

Для сокращения дефицита кадров в сферах здравоохранения и образования поставлена работа по обеспечению их жильем. Также принимаются меры по решению проблем с безработицей.

Изложив эту информацию на отчетном собрании перед населением, аким района Кайрат Нуртаев поднял также и проблемные вопросы. Присутствовавший на собрании аким области Махамбет Досмухамбетов отметил, что в районе еще предстоит проделать масштабную работу. ​ ​ ​ ​ ​ ​