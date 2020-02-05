Грабители, попавшие на камеру видеонаблюдения, задержаны

«На пульт 102 обратилась женщина 1995 года рождения. Сообщив о том,что когда она открывала дверь квартиры, мужчина, который спускался по лестнице, преодолев ее сопротивление, следом за ней проник в дом, а следом и ещё один. С помощью родственников, которые в этот момент оказались дома, мужчинам было оказана сопротивление и они скрылись.
В результате оперативных мер, сотрудниками полиции по горячим следам грабители были задержаны. Ими оказались жители города Атырау 1992 и 1987 годов рождения, которые дали признательные показания. Задержанные и ранее привлекались к уголовной ответственности. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям»,- сообщает пресс-служба ДП региона.
Данный факт зарегистрирован по ст. 191 УК РК. Проводится досудебное расследование. Данная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
Виктор Бакурский