Грабители, попавшие на камеру видеонаблюдения, задержаны

«На пульт 102 обратилась женщина 1995 года рождения. Сообщив о том,что когда она открывала​ дверь квартиры, мужчина, который спускался по лестнице, преодолев ее сопротивление, следом за ней проник в дом, а следом и ещё один. С помощью родственников, которые в этот момент оказались дома,​ мужчинам было оказана сопротивление и они скрылись.

В результате оперативных мер, сотрудниками полиции​ по горячим следам​ грабители были задержаны. ​ Ими оказались​ жители города Атырау 1992 и 1987 годов рождения, которые дали признательные​ показания. ​ Задержанные​ и ранее привлекались к уголовной ответственности. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям»,- сообщает пресс-служба ДП региона.

Данный факт зарегистрирован​ по ст.​ 191​ УК РК. Проводится досудебное расследование. Данная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

​Виктор Бакурский