ГПЗ за 1 млрд. долларов построят в Макатском районе

Министерство энергетики РК рассказало о деталях строительства газоперерабатывающего завода на Кашагане и планах на будущее.

По сообщению пресс-службы начало строительства ГПЗ запланировано на 2020 год, общий период строительства займет 2,5 года. Ориентировочная стоимость проекта составит – 1 млрд. долларов США.

«Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств инвестора и привлечения средств финансовых институтов. Предполагаемый ГПЗ будет расположен к северо-востоку от Установки комплексной подготовки нефти и газа «Болашак» на территории Макатского района Атырауской области. Объект будет расположен в 25 км восточнее железнодорожного разъезда Карабатан и в 60 км от города Атырау», уточнили в МЭ.

«Расчет рассеивания показал, что при достижении предельной допустимой концентрации выбросов (с учетом наихудшего сценария при аварийном сбросе и работе всех источников выброса одновременно), расстояние до населенного пункта от территории предприятия должно быть не менее 1080 метров. С учетом данных расчетов санитарно-защитная зона (СЗЗ) на ГПЗ принята не менее 1200 метров. В пределах расчетной СЗЗ ГПЗ населенные пункты отсутствуют. Переселение не планируется.

Отходы производства планируется передавать специализированным организациям, которые «имеют соответствующие документы на право обращения с отходами», для вывоза, обезвреживания, утилизации и захоронения.При этом, в рамках данного проекта предусматривается установка грануляции, который будет обеспечивать выпуск гранулированной серы.

«В отличие от производства комовой серы, при грануляции практически не образуется пыли и запаха. Каждая гранула представляет собой полусферу размером от 2 до 5 мм и находится в полимерной оболочке, что предотвращает ее растворение. На выходе с конвейера готовая продукция фасуется в современную упаковку-герметичные мешки «биг-бэги». Такая упаковка полностью исключает контакт серы с окружающей средой», — сообщили в МЭ.

Алма ТУРГАНОВА