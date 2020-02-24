Директорам школ показали камеру Нурсауле Сайлауовой

По поручению главного антикоррупционера страны Алика Шпекбаева 30 атырауских директоров школ побывали в тюрьме и СИЗО.

Представитель антикоррупционного департамента по Атырауской службы Самат Сагитжанов и руководство исправительной колонии и СИЗО рассказали и показали, в каких условиях содержатся заключенные, преступившие закон.

Директорам школ также показали т.н. «карцер» — тесную комнату с крохотным окошком с открытым санзулом. Увидели они и камеру, где отбывает наказание бывший руководитель управления образования.

Алма ТУРГАНОВА