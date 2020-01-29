Атырау занимает третье место по уровню детской смертности

Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауржан Байбек в ходе встречи с атыраускими врачами.

Данный факт подтвердил руководитель атырауского областного управления здравоохранения Байтолла Газизов. По его словам, в 2018 году в регионе скончались 76 детей, в 2019 году – 89. С начала 2020 года уже двое.

«Мы разработали целый план мероприятий по снижению детской смертности. Для этого снова вернули бывшего руководителя областной детской больницы. Он настоящий профессионал своего дела», — сказал Байтолла Газизов.

Бауржан Байбек рекомендовал партийцам сделать больший акцент на профилактических мероприятиях. Развивать в области массовый спорт, чтобы люди воспринимали его не как отдых, а как стиль и образ жизни. Кроме того, он отметил, что в планировании семьи должны участвовать не только женщины, но и мужчины. К сожалению, мужчины редко обращаются к врачам и надо ломать этот стереотип.

«Чтобы родить здоровых детей, родители должны быть здоровы. Поэтому нужно призвать и мужчин следить за своим здоровьем, планировать семью. Помните, в американских фильмах всегда показывают, как люди занимаются спортом, утренней пробежкой, почему они это делают? Потому что так они заботятся о своем здоровье, потому что у них вся жизнь в кредите — учеба, жилье и так далее, если человек заболеет, то у него не будет работы, не будет работы, останется на улице. Американцы говорят: министры здравоохранения – это министры болезни, а мэры – министры здоровья! Потому что именно мэры могут воздействовать на общество», — сказал Байбек.

Динара КАНБЕТОВА, фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА