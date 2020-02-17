Тревоги за Скорбящую мать оказались напрасными

Читатели нашего сайта прислала фотографии, на которых видно, что территория в сквере около монумента, где когда-то горел Вечный огонь, перекопана. У горожан появились опасения, что на этом месте затеяно какое-нибудь строительство и монумент уберут.

«Монумент Скорбящей матери находится на территории парковой зоны АО «Эмбамунайгаз». В настоящее время в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы территория вокруг памятника обновляется. Монумент останется в неизменном виде»,- проинформировали в пресс-службе АО «Эмбамунайгаз».

Виктор Сутягин