Тревоги за Скорбящую мать оказались напрасными

Город, Новости

Читатели нашего сайта прислала  фотографии, на которых видно, что территория в сквере около монумента, где когда-то горел Вечный огонь, перекопана. У горожан появились опасения, что на этом месте затеяно какое-нибудь строительство и монумент  уберут.

«Монумент  Скорбящей матери находится на территории парковой зоны АО «Эмбамунайгаз». В настоящее время в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы территория вокруг памятника обновляется.  Монумент  останется в неизменном виде»,- проинформировали в пресс-службе АО «Эмбамунайгаз». 

Виктор Сутягин

Administrator

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