Герои Великой Отечественной войны — в граффити

К празднованию 75-летия Победы атырауские преподаватели изобразительного искусства и дизайна Малой академии искусств им. Н. Тлендиева подготовили эскиз с изображением героев Великой Отечественной войны.

Первый эскиз на тему Великой Отечественной войны с изображением героя ВОВ, летчицы ХиуазДоспановой в стиле граффити был представлен городскому акимату. Если он получит одобрение, то ко дню Победы здания нашего города будут украшены героями Прикаспия. Это не только ХиуазДоспанова, это и портреты адмиралаЧерноморского флота СССР Льва Владимирсого, героев СССР Кайыргали Смагулова, БауыржананаМомушулы.

Напомним, работы художников-графити МАИ им. Н.Тлендиева Мейрбека Жагыпашева, МирасаДжангужиева и Бахтияра Асылбека атыраусцам уже знакомы по красочным изображениям на городских зданиях. Махамбета Утемисова, подводного мира реки Урал, спортивного комплекса «Real sport», изображению эмблемы, посвященному Году молодежи и другим.

Анжелика КИМ