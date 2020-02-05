Депутаты определили место для проведения народных митингов

Город, Новости
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На совместном заседании постоянных комиссий городского маслихата, предшествующем проведению очередной 55-ой сессии, рассматривался вопрос о порядке и проведении народных митингов.              По Закону заявка о проведении митинга должна быть подана организаторами за десять дней до назначенной даты.

​Что же касается  места, то на рассмотрение народных избранников были предложены две точки. Это парк Победы и площадь перед Дворцом торжеств. В результате обсуждения депутаты  одобрили только один вариант – площадь перед Дворцом торжеств. К вопросу о втором месте решено вернуться позже.

Кайрат САТАЕВ

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