Депутаты определили место для проведения народных митингов

На совместном заседании постоянных комиссий городского маслихата, предшествующем проведению очередной 55-ой сессии, рассматривался вопрос о порядке и проведении народных митингов. По Закону заявка о проведении митинга должна быть подана организаторами за десять дней до назначенной даты.

​Что же касается места, то на рассмотрение народных избранников были предложены две точки. Это парк Победы и площадь перед Дворцом торжеств. В результате обсуждения депутаты одобрили только один вариант – площадь перед Дворцом торжеств. К вопросу о втором месте решено вернуться позже.

Кайрат САТАЕВ