А городе насчитали 327 бесхозных домов

В настоящее время жилой фонд города включает 1182 многоквартирных жилых дома. Из них 861 многоэтажку обслуживают 46 КСК, 31 индивидуальный предприниматель, 4 — ТОО. Остальные 327 жилых дома не зарегистрированы как объекты кондоминиума и считаются фактически бесхозными,- сообщил на брифинге руководитель городского отдела жилищной инспекции Кайрат Хабиев.

В рамках термомодернизаций с 2011 по 2020 год отремонтировано 127 жилых дома, 13 в прошлом году.

«В 2020 году из местного бюджета запланировано выделить 200 млн. тенге для проведения капитального ремонта 4 жилых домов. А на капремонт 15 домов подана заявка на финансирование из республиканского бюджета», — сообщил Кайрат Хабиев.

Таким образом, с наступлением теплых дней ремонтные работы начнутся на 4 домах. Но городская жилищная инспекция готовит ПСД на проведение капремонта еще 30 многоквартирных домов. Это те дома, где с жилищной документацией все в порядке и есть согласие 2/3 жильцов.

Тимур КАЗИЕВ