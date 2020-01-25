100 килограммов плова раздали нуждающимся члены Гражданского совета в Атырау

Как рассказала в интервью «ПК» лидер Атырауского областного филиала ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Асия Кульжанова, члены Гражданского совета решили устроить акцию «Помоги ближнему».



«К акции привлекли департамент полиции Атырауской области, а также департамент координации занятости и социальных программ.Первые смогли найти и привезти бездомных на акцию, а проходила она в старом парке Жилгородка, а бывший собес смог на месте для двух людей решить проблему с обустройством. В Гражданском Совете всего пятнадцать человек, все они заняты в разных сферах, но все болеют за город и его жителей. Мы устраиваем самые различные мероприятия в помощь таким людям, но накормить таким образом решили впервые», — говорит Асия Кульжанова.

Наварили плова около 100 килограммов, вскипятили чай. После того, как были накормлены бездомные, члены Гражданского совета угостили работников «Спецавтобазы», работающих в метель. Развезли еду по малообеспеченным семьям, а также в мечеть и в центр для лиц без определенного места жительства, что в Лесхозе. А отходы отдали уличным четвероногим, в кормушки, что установили недавно волонтеры «Доброго сердца».



«Кстати, когда раздавали плов бездомным, у двух таких людей решился вопрос с жильем. Так как в акции принимал участие представитель департамента занятости, он помог одному бездомному агашке, отправив его в пригородный поселок Актогай (а до этого мы его отвели в баню, помыли). Еще один агай в Балауса живет, он был безработным, но никак не мог добраться до дома. Мы его отвезли домой. А специалисты департамента пообещали устроить его и жену на работу, — сообщила Асия.

Надежда Шильман