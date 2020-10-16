Хлопоты МАХАМБЕТЦЕВ

На прошлой неделе состоялась рабочая поездка в Махамбетский район. Цель редакционной командировки – ознакомление с социально-экономическим положением, некий фактчекинг того, что мы слышим с высоких трибун, когда акимы рапортуют о достижениях на возглавляемых ими территориях.

Американские биодобавки не по карману

Махамбетский район относится к числу сельскохозяйственных районов, как и Курмангазинский и Кызылкогинский. Но не сказать, что население погружено в плане занятости в сферу агропрома. Из-за близости населенных пунктов района к областному центру здешний люд ищет работу в Атырау. Хотя при Союзе, когда работала масса совхозов и колхозов, большинство аулчан все же предпочитало трудиться по месту жительства. Нынче времена изменились, советская система коллективного хозяйствования осталась далеко позади, а сельское хозяйство не дает того уровня заработков, на которые рассчитывают жители богатого по ресурсам нефтяного края.

По приезде в райцентр мы решили пообщаться с его жителями, разузнать и удостовериться, действительно ли все так, о чем говорят акимы и рядовые граждане. Довольны ли селяне вопросами благоустройства, снабжения коммунальными услугами, озеленения, уборки и вывоза мусора, обеспеченности лекарствами, работой общественного транспорта и т.д. Всего того, из чего складывается жизнь обычного человека.

Первой нашей собеседницей, которую мы случайно встретили на улицах райцентра, стала Аслима Тургалиева. Она коренная жительница Махамбета, пенсионерка, многодетная мать и бывший педагог. У нее семеро детей, четверо дочерей вышли замуж, двое учатся в вузах, а сын — в школе. Супруг работает сварщиком в «Атырау Жарык».

— В первую очередь хотела бы сказать о работе общественного транспорта. Не так давно впервые за столько лет запустили маршрутный автобус в Атырау, который ездит до Сарытогая и обратно за 400 тенге. Это, в принципе, хорошо. Но многие чуть ли не каждый день ездят в город по работе и личным делам на такси за 800 тенге. Это дороговато для сельских жителей. Было бы хорошо, если бы организовать авобусы и в другие села и районы области. То есть, например, поехать отсюда напрямую в Индер или Исатай, или Кульсары, а не ездить для этого в Атырау, делая целый круг. Ну хотя бы пару раз в неделю, — сетует Аслима апа.

С ее слов, многие люди молодого и среднего возраста из-за начавшейся пандемии потеряли стабильную и хорошо оплачиваемую работу, в основном на Тенгизе — кого-то отправили на б/с, кого-то сократили. А из-за нехватки средств поддерживать в норме свое здоровье и хороший психологический настрой становится делом проблематичным. Ведь лекарства дорожают день изо дня. Сама она живет на свою пенсию в 70 тысяч тенге и плюс прирабатывает уже семь лет на сетевом маркетинге, продавая американские мини-фильтры или кувшины по очистке воды, а также пищевые добавки для оздоровления. Дома у Аслимы апа имеется немного мелкой скотины (барашки и козлики), но сочных лугов для их выпаса нет, и корма приходится закупать. Так, рулон сена по району подскочил до 10 тысяч тенге. Увы, содержать скотину, даже мелкую, в казахском ауле стало накладно. Ее слова подтвердили и наши последующие собеседники. А когда-то это было многовековым занятием и основным источником пропитания.

Выручают железные тулпары

Направляемся дальше. Видим о чем-то бурно разговаривающих мужчин, по виду таксисты, и мы не ошиблись. Подходим, знакомимся. Мужчины, узнав, кто мы и откуда, мигом стали малоразговорчивыми и не пожелали дальнейшего знакомства. Пообщаться с нами пожелал лишь Нурлан Юсупов, таксист с 20-летним стажем. Он ветеран Афганской войны, в возрасте 54 лет. Таксует на своем «Лада Ларгусе». На заработок не жалуется, вроде как хватает на содержание семьи.

«Молодые парни, да и взрослые тоже, таксуют не от хорошей жизни. Надо кормить семьи, обучать детей, что скрывать, у нас проблемы с трудоустройством имеются. В районе нет постоянной и достойно оплачиваемой работы, хотя люди имеют на руках дипломы и сертификаты, часть из них имеет опыт работы. Парни встают на учет на биржу труда. Если появляются вакансии, то по направлению уходят на работу, чаще вахтовую», — рассказал Нурлан.

Между тем он отметил позитивные изменения в деле уборки территории, благоустройства, озеленения райцентра и аулов, для чего привлекается молодежь. А вот в плане обеспечения лекарствами выручает близость района к Атырау. В аптеках лекарства имеются. Дефицит их особенно остро селяне ощутили в период роста пандемии в конце июня и начале июля. В принципе, это ощутила вся страна.

Махамбетский район не славится преступностью, и особого криминала не подметил и наш собеседник-таксист. По его заверениям народ тут в целом дисциплинированный и законопослушный. Подростки и юноши все больше и больше тянутся к спорту, играют в футбол, занимаются единоборствами, тренируются на спортплощадках.

Особо не шикуем, но довольны

Раушан Мухтарова одна из тех, кому государство помогло найти работу. Она зарегистрировалась в центре занятости и ждала свою работу. И работа, скажем так, нашла ее. Ей 40 лет, родом из Курмангазинского района. Восемь лет назад вышла замуж за махамбетца. Работает курьером в районном филиале АО «Казпочта». По направлению из центра занятости устроилась на работу в эту организацию. Часть ее зарплаты оплачивается от центра занятости, вторую часть выплачивает предприятие: всего она получает на руки 65 тысяч тенге.

«Не скажу, что это большая зарплата даже для сельской местности, учитывая дороговизну жизни. Есть расходы на оплату садика, еду, одежду, комуслуги. Но это лучше, чем ничего. Муж — вахтовик, работает на Тенгизе, но сейчас его отправили на б/с в связи с карантином. Но мы довольствуемся тем, что имеем. У нас есть свой частный дом, в нем свет, вода, газ, интернет. Растим двоих детей, девочке — 6 лет, мальчику — 4 годика», — немного поведала о себе Раушан.

Для работы ей выдали велосипед, и она с удовольствием колесит на нем по Махамбету по своему закрепленному участку. На работе дали еще телефон с пополняемым балансом. Всего таких курьеров еще 5 человек.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что самыми наболевшими вопросами, волнующими жителей Махамбетского района, являются трудоустройство и уровень оплаты труда. И мы попросили прокомментировать эту ситуацию заместителя руководителя районного отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Алию Сеилову.

— На сегодня в районе было зарегистрировано 1596 безработных граждан, из которых обеспечено работой 1397 человек. Постоянными рабочими местами – 828 человек, социальными рабочими местами – 37 человек, общественными работами – 466 человек, по молодежной практике – 60 человек, — сообщила она.

В рамках государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» на 2017-2021 годы в Махамбете в 2020 году до 1 октября по первому направлению на краткосрочное профессиональное обу­чение прошли 63 безработных, плюс еще 19 человек обучили за счет работодателей, всего получается 82 гражданина. По второму направлению «Бизнес Бастау» обучили 100 человек, они получили на руки свои сертификаты об окончании курсов.

Кроме того, 17 сельчанам для открытия своего дела были предоставлены кредиты на общую сумму 78,4 млн. тенге. Они в основном заняты в сфере агропрома и оказания услуг населению. А 30 человек получили безвозмездные гранты, каждый в размере 200 МРП (555 тыс. 600 тенге) на общую сумму 16,2 млн. тенге на реализацию собственных бизнес-идей, расширение бизнеса. Как признались в райотделе занятости и соцпрограмм, несмотря на предпринимаемые меры, в Махамбетском районе наблюдается ощутимый рост безработицы, и связано это с закрытием предприятий, сокращением персонала, снижением объемов в работ в целом. Причем безработными в большинстве остались не те махамбетцы, кто работает непосредственно в районе, а те, кто трудится за его пределами, в том числе вахтовым методом.

Подытоживая, хочется сказать, Махамбетский район в целом благополучен, картину портит наличие роста числа незанятого населения. Район хорошо обеспечен, судя по рассказу его жителей, коммунальными службами проводятся работы по озеленению, благоустройству населенных пунктов, сан­очистке, развивается сельское хозяйство, несмотря на имеющиеся трудности с кормами.

Тимур КАЗИЕВ