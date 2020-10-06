Стабфонд готовится к зиме

Сейчас самое время запасаться продуктами на зиму. Ежегодно в стабилизационный фонд области закладывается сельхозпродукция, заготовленная из нового урожая. Подробности рассказала руководитель департамента реализации госпрограмм и экспертизы проектов ГЧП Гульмира МЕНДАЛИЕВА.

Запас овощей составит 605 тонн

— В этом году мы заключили форвардный договор с крестьянским хозяйством «Феликс» на поставку 605 тонн овощей. Так, они обеспечат закладку 361 тонны картофеля, 80 тонн лука, 50 тонн моркови и 114 тонн капусты. Как и в прошлые годы, выращенная продукция хранится в собственном хранилище крестьянского хозяйства, они же будут заниматься реализацией овощей населению. При реализации цены на овощи со стабфонда останутся на прошлогоднем уровне, — сообщила ­ Г. Мендалиева.

Между тем, в прошлые годы в стабфонд области закладывалось более 1,5 тысячи тонн.

— Дело в том, что наш рынок в последние годы уже не чувствует дефицита по овощам и цены зимой остаются стабильными. Мы проанализировали реализацию сельхозпродуктов за прошлые годы, который показал, что большой объем овощей трудно реализовать, поэтому он начинает портиться. Потому решили в этом году уменьшить объем закупа, — сообщила Г. Мендалиева.

Оператор реализует белорусское мясо

Как мы уже сообщали, в целях стабилизации цен в мае текущего года СПК «Атырау» заключила договор о выделении займа на 400 млн тенге ТОО «Идеал Маркет». По условиям договора ТОО «Идеал Маркет» через свою сеть супермаркетов будет реализовывать 15 наименований социально значимых продовольственных товаров по ценам ниже утвержденных предельных цен в течение предстоящих 12 месяцев.

По сегодняшний день в 33 торговых точках областного центра и трех точках в Жылыойском и Индерском районах продолжается реализация социально значимых продуктов.

На сегодняшний день населению реализовано 539 тонн сахара-песка, 121 тонна молока, 166 тонн мяса кур, 162 тонны риса, 91 тонна хлеба, 90 тонн соли, 51 тонна гречневой муки, 30 тонн говядины, 26 тонн кефира, 22 тонны растительного масла, 15 тонн муки, 13 тонн макаронных изделий, 8 тонн творога, 2 тонны сливочного масла и около 700 тысяч штук яиц.

– В связи с карантином рынки закрывались, и люди были вынуждены покупать мясо в супермаркетах. Так вот, были нарекания на качество мяса, наши читатели говорили, что оно имеет посторонний вкус. А СПК контролирует качество реализуемых продуктов со стабфонда?

– По условиям договора главное наше требование заключается в том, чтобы оператор держал цены на социально значимые продукты, чтобы они не поднимались выше утвержденных цен, по мясу — это 1890 тенге за говядину — лопаточная и грудная части. Также есть условие по возможности работать с отечественными производителями. На наш запрос оператор ответил, что реализуемое мясо со стабфонда закупается в Западно-Казахстанской области, а также приобретается у фермеров Беларуси. Мы выразили пожелание перейти на отечественных поставщиков, — сообщила представитель СПК.

Закупочная цена на куриные яйца выросла

По словам Г. Мендалиевой, по условиям договора предельные цены на куриные яйца категории С1 утверждены на уровне 27,7 тенге за штуку. В связи с птичьим гриппом оператор поставил в известность заказчика о том, что не может приобрести новую партию яиц из-за повышения цены у производителя до 31 тенге за штуку. Сейчас они продают яйца категории С2. Переутверждать цены в условиях птичьего гриппа нет смысла, нет гарантии, что цены стабилизируются.

Алма ТУРГАНОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА, иллюстративные