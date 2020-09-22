Пикник с елкой, или Почему мы тонем в мусоре?

Всемирный день чистоты в Атырау отметили ударным трудом. Несмотря на пыль, дождь и ветер, свыше двухсот молодых активистов поддержали акцию «World clean up day 2020».

Активисты, студенты и сотрудники местных компаний собрались ранним субботним утром на набережной в районе Геолога. Данный участок выбран не случайно. Здесь горожане нередко проводят выходные дни, устраивают пикники. А после себя оставляют, как правило, горы мусора. Пластиковая посуда, бутылки, битое стекло, пакеты, туалетная бумага, остатки еды валяются на каждом шагу.

— Это пятая по счету экоакция, проводимая управлением по вопросам молодежной политики на данной территории. И каждый раз картина не меняется: набережная все время утопает в мусоре, мы просто не успеваем сражаться с ним,- говорит руководитель городского молодежного ресурсного центра Серик Кадыров. – Субботники мы проводим два раза в месяц на разных участках города. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem», оно объединило членов комитетов по делам молодежи на производственных предприятиях.

Организаторы мероприятия заранее предупредили участников о том, что мусор необходимо собирать раздельно в разные мешки. Как известно, в Атырау с недавних пор набирает популярность раздельный сбор мусора. В городе успешно работают три компании, которые принимают отходы. Это ТОО «Спецавтобаза», куда можно сдать стекло, бумагу и пластик, ТОО «Атаким» принимает батарейки, лампочки, градусники и просроченные лекарства, сбором пластика, полиэтилена, макулатуры и электронных отходов занимается ТОО «ЭКО – Рециклинг».

Только за 20 минут сотрудники компании «КазТрансОйл» собрали 15 мешков мусора. Кроме подгузников, жестяных банок, баклажек, отдыхающие, к нашему удивлению, оставили и искусственную елку.

— Нас это уже не удивляет. Отдыхать любят все, а вот убирать мусор за собой многие просто не хотят,- говорит геодезист АО «КазТрансОйл» Кайрат Ордабаев. – Часто принимаем участие в подобных субботниках и каждый раз сталкиваемся с низкой культурой горожан. С другой стороны на стихийных пляжах для отдыхающих не предусмотрено даже элементарных условий: нет ни урн, ни биотуалетов. Но это, считаю, никого не оправдывает. Каждый должен начинать с себя. Если человек переживает за чистоту окружающей среды, он унесет мусор с собой.

Более 40 волонтеров прибыли из Атырауского филиала АО «Казахстан Темир Жолы». Группа молодых людей в оранжевых жилетах сразу взялась за дело.

— Очистка территории от мусора, посадка деревьев – для нас дело привычное. Каждый месяц мы с коллегами выходим на субботники, принимаем участие в благотворительных акциях. Во время пандемии относили продуктовые корзины пожилым людям, нередко ходим в детский дом, навещаем жителей Дома престарелых. В таких благих делах задействованы не только молодежь, но и все сотрудники нашей компании. У нас дружный коллектив. Когда к нам поступило предложение принять участие в «World clean up day 2020», идею поддержали все, — делится инспектор Атырауского филиала АО «КТЖ» Избасар Уткелбаев.

За два часа работы была очищена территория протяженностью 4 км. Эковолонтеры собрали и вывезли с места отдыха почти два КамАЗа отходов, половина из которых будет передана на обработку.