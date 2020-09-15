Озеленение на первый план

«Основной причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в области является деятельность ваших предприятий, поэтому именно вам нужно принимать меры по ее улучшению. Кроме того, основная масса ваших работников и их семей проживает на территории города и области, соответственно, вопросы безопасности жителей нужно решать сообща и оперативно», — отметил аким области Махамбет Досмухамбетов на встрече с представителями промышленных предприятий региона.

Открывая совещание, Махамбет Досмухамбетов отметил вклад предприятий, которые в условиях пандемии обеспечили стабильность производственных процессов, соблюдение трудовых прав работников, принятие планов мероприятий по нераспространению пандемии и т.д. Но теперь надо принимать меры по восстановлению экономического роста региона.

— Прямой эффект на развитие промышленности оказывают регулируемые закупки. Однако закупки национальных и других компаний все еще остаются непрозрачными и малодоступными для рядовых предпринимателей. Именно поэтому сегодня будут обсуждены вопросы по текущей ситуации предприятий, привлечения инвестиций в основной капитал, соблюдения трудового законодательства, озеленения и улучшения экологической ситуации в регионе, — отметил аким области.

В ходе совещания представители компаний — АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Тенгизшевройл», «АНПЗ», «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» — рассказали о проделанной работе по развитию местного содержания, по соблюдению трудового законодательства и регулированию трудовых конфликтов. Отдельно отчитались о работе по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на предприятиях и планах по озеленению и охране окружающей среды в регионе.

Со слов представителя ТОО «Тенгизшевройл» Рзабека Артыгалиева стало известно, что с завершением проекта ПБР (проект будущего расширения) до конца года с объекта будет высвобождено порядка 15-16 тысяч работников. Махамбет Досмухамбетов поручил руководству компании совместно с управлением координации занятости и социальных программ изучить возможности трудоустройства, переобучения работников.

В ходе обсуждения выступлений докладчиков аким области делал особый акцент на вкладе компаний в озеленительные мероприятия.

Представители компании заявили, что они занимаются озеленением территории своих предприятий. ТОО «АНПЗ» сообщило, что в рамках принятой природоохранной программы будет проведена посадка саженцев на территории санитарно-защитной зоны площадью 32 га. NCOC в очередной раз сообщил о посадках вдоль канала «Соколок», а нефтехимический комплекс «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc» планирует высадить деревца, кустарники и разбить газоны только на территории завода.

По словам представителя ТОО «Тенгизшевройл» Рзабека Артыгалиева, сажать деревья в степи вокруг Тенгизского завода занятие бесполезное, там земля сильно засоленная.

— Мы неоднократно предлагали акимату области, министерствам экологии, здравоохранения перенаправить все средства на посадку санитарно-защитной зоны в степи на озеленение парковых зон населенных пунктов области. Но вопрос так и не решился, — отметил он. Глава региона взял ситуацию на заметку.

Аким города Атырау Кайрат Уразбаев рассказал об озеленительных работах, проводимых в областном центре. По его словам, посадки саженцев с каждым годом растут, увеличивается количество цветников, растут посадки живой изгороди, кустарников, газона. Проводятся работы по ежедневному уходу за саженцами, обрезке и т.д. Кроме того, завершаются работы по строительству поливной системы по десяти линиям для 12 улиц города общей протяженностью 200 км. Проект стоимостью в 6 млрд. тенге должен полностью решить вопрос с поливом саженцев на территории города Атырау.

Руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан внес ясность относительно проводимых компаниями природоохранных работ. Так, компании в вопросах озеленения санитарно-защитных зон ограничиваются своими территориями, когда по поручению Президента они должны участвовать в озеленении населенных пунктов в целом. В каждом регионе лесополоса должна быть высажена 15-ю млн. саженцев, на сегодня мы имеем лишь 52 тысячи га. Срок исполнения поставленной задачи — пять лет.

Подводя итоги встречи, аким области поручил руководителям предприятий решить вопросы финансирования озеленительных работ, проводимых на территории города, закрепленной за нефтяными предприятиями.

Алма ТУРГАНОВА