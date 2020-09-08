Когда пойдем по тропам?

«Сакральная география в современном Казахстане: традиции и инновации». Под таким названием Атырауский областной историко-краеведческий музей провел круглый стол с участием историков, археологов, членов научно-исследовательских экспедиций. Данное мероприятие прошло в рамках проекта «Сакральная география или духовные святыни Казахстана», который реализуется на базе научно-исследовательского центра при национальном музее Республики Казахстан.

Работа над проектом ведется ­по­­­­­­­э­тапно. Для начала необходимо было собрать всю подробную информацию о сакральных местах нашей страны с подробным описанием истории, места расположения и соответствующей характеристики. На втором этапе работы необходима презентация той или иной местности с детальным описанием мест, чем и занят на сегодня научно-исследовательский центр.

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Открывая круглый стол, заместитель акима области Бакытгуль Хаменова поприветствовала участников мероприятия, отметив, что в каждой точке нашей страны много особенных, целебных мест.

— Сакральная география — это духовное развитие человека и основывается она на связях с его родной землей, культурой и историей. Связи эти являются ориентиром для человека в его жизни. В числе таких ориентиров — подвиги наших великих предков, чьи имена увековечены, и места, связанные с ними, являются точкой притяжения для тысяч и тысяч людей. Знание таких мест позволяет нам многому учиться и черпать необходимую жизненную силу. В этой связи создание проекта «Сакральная география в современном Казахстане: традиции и инновации»решает вопрос не только духовного обогащения человека, но и также отмечает богатство нашей истории, культуры и традиций, — отметила Бакытгуль Хаменова, подчеркнув, что и в нашем регионе достаточно таких мест.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник национального музея Республики Казахстан Зубайда Сураганова отметила, что в нашей стране очень много священных мест, объектов паломничества.

— И если раньше походы в такие местности носили чисто религиозный характер, то в последние годы они все чаще имеют социально-культурное значение, то есть человек идет туда просто ради интереса. Благодаря такому подходу все больше людей смогут узнать об истории и легендах таких особенных мест, — отметила гость из столицы.

В своем выступлении руководитель управления культуры, архивов и документации Акылбек Рыскалиев отметил, что в Атырауской области еще достаточно мест, известных лишь узкому кругу специалистов. А желающих узнать становится больше — местный туризм в последние годы стал популярным.

В целом, хотелось бы отметить, что подобные проекты должны быть креативными, интересными, готовится с учетом современных реалий. Надо признать, в этой сфере у нас не все так гладко: пока разрабатывается один проект, а потом в течение 6-8 лет идет его реализация, нередко происходит смена технологий, госпрограмм, теряется его актуальность. Поэтому проекты должны реализоваться гораздо быстрее, чем это происходит сейчас.

Марина КУАНЫШЕВА