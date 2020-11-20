Канада с казахским вкусом

Наша соотечественница Захида Арзиева живет в Канаде, а точнее, в городе Калгари, провинции Альберта. Уже 11 лет она организовывает и проводит в далеком северном городке ежегодные праздники, конкурсы в национальном стиле, тем самым сохраняя культуру и традиции той страны, откуда родом. Кроме того, приобщает к казахским обычаям местных жителей и таких же иммигрантов из стран СНГ, как она сама.

Недавно уроженка южного города Алматы провела в своей провинции пятый ежегодный конкурс по приготовлению лучшего плова-2020, куда пригласила в качестве почетного гостя консула Казахстана в Канаде Айбата Ахтанова. Кстати, здесь не лишним будет отметить, что наша землячка является вице-президентом Ассоциации казахстанцев Альберты, которая была зарегистрирована в этом году. Но в связи с пандемией организация свою деятельность пока не начала.

Однако, несмотря на это, Захида все же осталась верной своим традициям и организовала на одном из ранчо вкусный конкурс, в котором состязались шестеро участников из числа иммигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Кыргызстана и Казахстана.

– По условиям конкурса в блюде обязательно должно быть мясо: говядина или баранина. Но секретами своего рецепта никто из участников не делится, – рассказывает в телефонном разговоре собеседница. – Готовится плов в казанах, и в этом году самый большой казан был на 20 литров.



По рассказу Захиды, в этом году победителем стал Владимир Андреев. Примечателен тот факт, что парня из Украины готовить плов учил другой участник – из Таджикистана, но так получилось, что ученик превзошёл своего сенсея.

– Нам повезло, что мы живем в провинции Альберта, которая считается не только нефтяной, но и говяжьей. Здесь много ферм и вкусная говядина. Вы же понимаете, что казахам без мяса никак! – с улыбкой продолжает рассказывать собеседница. Они каждый год устраивают пикники для земляков, празднование Наурыза, готовят баурсаки и даже бешбармак у них самый настоящий – с казы.

– А конкурс на самый вкусный плов – это мое детище, и в этом году он юбилейный, – с гордостью говорит Захида, отмечая, что организация праздников – это ее хобби, и все мероприятия казахстанка устраивает не столько для соотечественников и русскоговорящих иммигрантов, как для детей.

Из стран СНГ здесь проживает около 30 000 человек. Калгари – вообще многонациональный город, тут можно встретить людей со всего земного шара.

Сама Захида с мужем Андреем уехали из Казахстана, когда дочери Рамине было 5 лет, поэтому казахскую речь она почти не слышит, знает только отдельные слова: наурыз, бешбармак, баурсаки и т.п. А казахские обычаи познает на праздниках, которые мама и организовывает вместе с соотечественниками. Сегодня Рамина перешла в старшую школу в Канаде Junior High School и занимается балетом. В дальнейшем планирует посвятить себя медицине.

– Устраивая мероприятия с национальным колоритом, мы не даем выходцам из стран СНГ и их детям напрочь забыть родную речь, национальные традиции, кухню, одежду, – уверена Захида. – Таким образом мы знакомим подрастающее поколение с культурой своего народа.

Сердце – Казахстану, спасибо – Канаде

По рассказам нашей героини, поначалу их многое удивляло в чужой стране.

– Первый год, наверное, для всех самый тяжелый, так как ты начинаешь сравнивать людей, цены, вкус продуктов, магазины, одежду и не можешь найти сходства с тем, к чему ты привык. Если честно, у калгарийцев другой менталитет, и, находясь вдали от Родины, начинаешь искать людей подобных себе, с похожим менталитетом, говорящих с тобой на одном языке и имеющих такие же жизненные ценности. Но позже, когда начинаешь учиться, работать, заводишь друзей, ты привыкаешь и чувствуешь себя уже намного лучше, – продолжает делиться впечатлениями Захида.

– А как часто вам удается бывать на Родине? – интересуемся мы.

– К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Для меня Алматы очень важен, ведь там остались родители, брат, сестра, друзья. Вот в прошлом году мы были дома, а до этого мама приезжала в гости. Как казашка, я люблю свою страну, но Канаде я благодарна за многое. Я считаю, что это – страна иммигрантов и больших возможностей, – говорит соотечественница.

По словам Захиды, система образования в Канаде сильно отличается от нашей. В начальной школе детей не загружают домашними заданиями, уроками. Ближе к выпускным классам, то есть в старшей школе, учеба становится более серьезной. Тем, кто собирается поступать в университет, приходится учиться еще усерднее, ведь высшее канадское образование ценится во всем мире. Что касается медицины, то в провинции Альберта она во многом бесплатная: жители платят налоги, и страховка покрывает практически все услуги основных специалистов.

– Насколько я знаю, в Казахстане тоже вводится обязательное медицинское страхование. Я постоянно просматриваю новости и интересуюсь, что происходит на родной земле, – говорит Захида. Например, наша соотечественница высказалась и по поводу фильма «Борат-2», который вызвал неоднозначную реакцию у казахстанцев.

– Сказать честно, я начинала смотреть фильм дважды, но так и не смогла досмотреть. По-моему, очень глупый юмор. Неудивительно, что он неприятен моим соотечественникам. Уверена, негативная реакция была бы у каждого, если бы местом этого фильма стала его страна. Мне очень обидно, что американские режиссеры несправедливо высмеивают Казахстан, хотя снимался он в Румынии. Мы-то знаем, что наше государство – это развитая страна, но, могу сказать, что многие жители Канады вообще не представляют, на каком материке находится Казахстан, и думают, что все, что показано в фильме, правда. Поэтому я стараюсь рассказать и показать своим друзьям-канадцам, какой Казахстан на самом деле: красивый, разнообразный, развитый, в котором живут современные талантливые люди. Чего только стоит один наш Димаш, прославляющий мою родную страну на весь мир! – высказалась Захида.

Также мы услышали, что героиня нашей публикации сожалеет, что вынуждена была сдать паспорт Казахстана и получить гражданство Канады, так как Казахстан не разрешает иметь двойное гражданство. Впрочем, планов по возвращению на родину в ближайшее время они пока не строят.

– Дочь должна окончить школу, поступить в университет. А потом, кто знает, если Аллаху будет угодно, то вполне возможно мы вернемся назад. Поживем, увидим, – высказалась на прощание землячка.

Анжелика КИМ