Есть чип — получай субсидию!

С этого года норма субсидирования каждой племенной овечки выросла с 2,5 тыс. до 4 тыс. тенге, а беспородного барашка — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. тенге. Но чтобы получить субсидии, овечке нужны обновки — новые электронные «сережки». Эти и другие изменения должны способствовать укреплению действующих и появлению новых животноводческих хозяйств в регионе.

В июле Министерство сельского хозяйства внесло изменения и дополнения в Правила развития животноводства. Так, изменены правила субсидирования в овцеводстве: увеличены нормативы за ведение селекционной и племенной работы, в результате за каждого племенного барашка хозяйство получит вместо прежних 2,5 тыс. — 4 тыс. тенге, а за товарную овцу вместо 1,5 тыс. — 2,5 тыс. тенге. В то же время в два раза увеличены нормативы на приобретение скота, за каждого купленного племенного отечественного барашка хозяйство получит 15 тыс. тенге, за импортированную овечку — до 150 тыс. тенге. Кроме того, изменена и залоговая политика при кредитовании закупки скота, сокращены сроки рассмотрения заявок на кредитование фермерских хозяйств и откормочных площадок. Теперь скот можно приобретать по коэффициенту ликвидности 1:1. При этом после получения субсидий фермерами обеспеченность твердым залогом составит 15%, остальные 85% будут обеспечиваться приобретаемым скотом.

В то же время для получения государственного субсидирования овцеводческим хозяйствам необходимо успеть обеспечить свой скот «электронными устройствами идентификации», проще говоря, электронными ушными бирками.

Сроки коротки, но будем стараться

В селе Жыланды Курмангазинского района работает крупнейшее в регионе племенное хозяйство ПК «Курмангазы», где поголовье овечек знаменитой едильбаевской породы составляет 12900 единиц. Как отметил руководитель хозяйства Сабыржан Султанов, сегодня работники хозяйства занимаются заготовкой кормов на зимний период. Из запланированных 1200 тонн сена на сегодня заготовлено 800 тонн.

— В этом году есть хорошие новости: повысились нормы субсидирования овцеводческих хозяйств, также Минсельхоз рекомендовал местным бюджетам возмещать затраты хозяйств на заготовку кормов, такая помощь давно не оказывалась. Единственная сложность — это требование о необходимости установки новых электронных бирок для скота. Если бы об этом объявили в начале года, то мы бы без проблем установили, а сейчас напрягаемся, ищем поставщиков, чтобы успеть получить субсидии. Электронные бирки стоят 350-600 тенге за штуку, на все поголовье наберется немалая сумма, но деваться некуда, будем ставить, — сказал Сабыржан Султанов.

По словам животновода, поддержка хозяйств государством растет, и это правильно.

— Развитие сельского хозяйства сопряжено с большими затратами, поэтому помощь всегда кстати. К примеру, найти пастуха на зарплату в 50 тысяч тенге нелегко, но больше платить нет средств. В нашем хозяйстве работают 104 местных жителя, не считая сезонных работников, которых нанимаем в окотную кампанию. Если будет больше государственных дотаций, то мы сможем повысить зарплату до 150 тысяч тенге и вернуть местных парней в родной аул, а это в свою очередь будет способствовать развитию сельских местностей, — делится животновод.

«Если депутаты поддержат…»

Руководитель отдела развития животноводства областного управления сельского хозяйства Аманжол Кабдешев сообщил, что на субсидирование затрат овцеводческих хозяйств есть средства в размере 180 млн. тенге. Каждый год в сентябре хозяйства получали эти деньги.

— В этом году для получения государственных субсидий животноводческим хозяйствам необходимо снабдить свой скот электронными бирками. Об изменениях стало известно в конце июля. Основная масса хозяйств с крупным рогатым скотом успела получить субсидии до изменения, остались овцеводческие хозяйства.

Хозяйства региона до декабря должны получить новые электронные серьги для порядка 60 тыс. овец, иначе останутся без субсидий. По поводу рекомендаций Минсельхоза о возмещении затрат крестьян на заготовку кормов областным акиматом пока точности нет. Решение о выделении средств будет приниматься в ходе областного маслихата в сентябре. Речь идет о порядке 800 млн тенге, — сообщил Аманжол Кабдешев.