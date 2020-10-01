Все за честные выборы

На днях представитель ОО «Лига сторонников партии «Nur Otan» — политолог Бауыржан Серикбаев — посетил Атыраускую область.

Эксперт встретился с гражданскими активистами и кандидатами внутрипартийного отбора в филиале партии «Nur Otan» Атырауской области.

Приглашая участников встречи к диалогу, Бауыржан Серикбаев отметил, что Атырау — седьмой по счету регион, который он посетил.

— Рабочая группа выехала в регионы, чтобы убедиться, что политическая кампания по отбору кандидатов в местные маслихаты и Мажилис проводится открыто, честно и справедливо. Соблюдаются ли все нормы и правила проведения праймериз и услышать, какие проблемы имеются на сегодняшний день в регионе, чтобы решить их на местах, — озвучил цель своего визита спикер.

В ходе беседы атырауские кандидаты в депутаты интересовались, насколько объективно будет голосование, если избиратели, как правило, голосуют не за конструктивную программу, а за узнаваемую личность в области. Прозвучала также обеспокоенность о том, что в отдаленных районах плохо налажена связь, что может отрицательно сказаться при электронном голосовании.

Спикер дал участникам праймериз рекомендации и разъяснения о продвижении положительного имиджа и по ряду организационных вопросов голосования. Далее Бауыржан Серикбаев посетил Махамбетский и Исатайский районы.

Анжелика КИМ

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА