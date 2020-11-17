Коммунистов больше нет

Совершенно неожиданно для общественности прошел XV внеочередной съезд Коммунистической народной партии Казахстана. Похоже, в борьбе за места в Мажилисе представители левых сил решили опробовать новые способы.

Лидер фракции «Народные коммунисты» в Мажилисе Айкын Конуров, выступивший с докладом, предложил собравшимся переименовать партию, убрав слово «коммунистическая». Большинство делегатов съезда согласилось с этим предложением. Против выступил только Владислав Косарев, в течение многих лет являвшийся одним из лидеров партии. Теперь партия называется «Народная партия Казахстана».

«В настоящее время отмечается тенденция популяризации социалистической идеологии в мире, и, как следствие, рост ее приверженцев – как за рубежом, так и в Казахстане. В этих условиях актуальным становится привлечение указанной категории граждан, чьи интересы не охватывают программы других партий. В этой связи, учитывая наличие запросов на изменение политической и социально-экономической ситуации в стране, а также необходимость реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию Коммунистической народной партии Казахстана через ребрендинг, рабочее название предлагается «Народная партия Казахстана», – заявил Конуров.

Таким образом, бывшие теперь коммунисты намерены отказаться от классовой борьбы, но приоритетом своей деятельности оставляют борьбу за социальные права избирателей. «Программа Народной партии Казахстана будет нацелена на социальную, экономическую и политичес­кую защиту прав широких слоёв населения. Нужно добиться снижения себестоимости жилья для молодых семей и социально уязвимых слоев населения. Мы кардинально решим вопрос с землей для казахстанцев. Каждая семья получит 20 соток земли для строительства дома и домашнего хозяйства», – обещает Конуров. О том, что партия во многом будет продолжать прежнюю линию, говорит и тот факт, что новый лидер партии Айкын Конуров назван, как и прежде, генеральным секретарем, а не председателем, как в других партиях.

Надо сказать, что слово «коммунист» в постсоветском пространстве в последние годы превратилось чуть ли не в ругательное, а потому совершенно логичным выглядит поступок партийцев. Как известно, на 10 января будущего года в стране назначены парламентские выборы. По-видимому, переименовав партию, Конуров и его товарищи намерены не просто завоевать место в Мажилисе парламента, но и занять в новом депутатском корпусе как можно больше мест. А отказ от «коммунизма», по их мнению, привлечет в ряды партии новых членов и новые голоса на выборах.

Все это приводит к мысли, что переименованная партия претендует на роль оплота оппозиционных сил в Мажилисе Парламента, оттеснив «Ак Жол» и других. Ребрендинг вкупе с социальными программами, выдвинутыми народниками, может стать хорошим стимулом для привлечения электората.

Кайрат САТАЕВ

Фото из архива «ПК»