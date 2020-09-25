Сегодня, когда в нашу жизнь ворвалась пандемия, а режим онлайн стал делом привычным, каждый из нас смог почувствовать, какую неоценимую роль в жизни современного человека играет связь. Причем, любая — по простому стационарному телефону, сотовая связь, интернет, видеонаблюдение и прочая. Особенно это касается жителей отдаленных сельских населенных пунктов, которым до недавних пор были недоступны новые технологии.

Как пояснил директор Атырауского технического узла Западной региональной дирекции телекоммуникаций Нурлан Макулов, в Атырауском регионе насчитывается 153 сельских населенных пункта, 96 из них имеют волоконно-оптическую связь, а услуга широкополосного доступа предоставляется почти в ста селах с использованием спутниковых технологий.

В рамках выполнения государственной программы «Цифровой Казахстан» разработан проект «Обеспечение широкополосным доступом в интернет сельских населенных пунктов по технологии волоконно-оптической линии связи», которая предусматривает доступ к интернету для сельских государственных учреждений.

По информации Нурлана Макулова, связисты в 2019 году построили оптические линии связи протяженностью 425 км в направлении 16 сел Атырауской области. Это села Тайсойган, Карабау, Тасшагил, Коныстану, Караколь, Аккиизтогай, Коптогай и другие. Предоставили интернет для 49 государственных органов и учреждений бюджетной сферы.

– К сети смогли подключиться больницы, школы, местные исполнительные и правоохранительные органы. Ну и, соответственно, сами сельчане, сидя у себя дома, могли без проблем подключаться к интернету, — говорит Нурлан Макулов. — Ценность и значение такой высокоскоростной связи каждый пользователь смог оценить весной и летом, когда общение проходило исключительно посредством связи. Юные жители отдаленных сел смогли, наконец, узнать, как выглядят электронные книги и как заходить на сайт «Күнделік». Благодаря реализации проекта учителя, медицинские работники и госслужащие, полицейские, служба охраны, почтовые и банковские отделения получили возможность полноценно использовать в работе электронные услуги.

Кроме этого, при поддержке акимата Атырауской области реализован проект «Обеспечение широкополостным доступом сел по технологии волоконно-оптической линии связи» в селах Азгирской зоны Курмангазинского района Атырауской области, что дало возможность предоставить высокоскоростной интернет жителям Азгирской зоны, а также подключение к мобильной сети. В настоящее время высокоскоростной интернет предоставляется в селах Жалгызапан, Балкудук, Суюндук и Егинкудук, только с начала года в этих селах было подключено более 120 жителей.

Подключение в селах стало основой для разворачивания другого масштабного проекта по обеспечению сотовой связью и мобильным интернетом – проекта «250+» за счет подключения базовых станций. В рамках меморандума, подписанного между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и операторами связи АО «Казахтелеком» и ТОО «Картелл» до конца года будет обеспечен полный охват оставшихся сел. На 1 сентября из 14 сел работа завершилась в четырех.

Отдельно выделим обеспечение интернетом школ области. Из действующих 200 школ 182 школы подключены к сетям АО «Казахтелеком», 16 школ — к сетям сторонних операторов. Как отмечает Нурлан Макулов, линии высокоскоростной связи подведены в 146 школах, интернет посредством медных линий получают 42 школы, с помощью радиорелейных линий — 3 школы и посредством наземных спутниковых систем связи — 7 школ.

Сегодняшний рынок телекоммуникаций в Казахстане представлен несколькими компаниями, которые активно развивают свою инфраструктуру для предоставления пользователям максимально эффективных решений.

К слову, в ответ на размещенную в СМИ информацию, что в населенных пунктах Ескене и Таскелен детям приходится учить уроки на крышах домов, чтобы «поймать» связь, в ведомстве отметили, что «железнодорожная станция Ескене и разъезд Таскелен не входят в зону ответственности «Казахтелекома».

Марина КУАНЫШЕВА