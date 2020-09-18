Река Урал: за неё замолвят слово

На предстоящем в ноябре форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России в Кокшетау основной акцент будет сделан на обсуждение состояния реки Урал. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе онлайн-встречи с населением Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минэкологии.

«По инициативе Главы государства основной акцент на форуме приграничного сотрудничества, который пройдет в этом году в ноябре в Кокшетау, будет сделан на вопросе состояния, проблем реки Жайык. Мы неоднократно выезжали в РФ, эти вопросы поднимали», — сказал М. Мирзагалиев.

Присутствовавшая на встрече директор департамента трансграничных рек Минэкологии Казахстана Алия Шалабекова проинформировала также, что достигнута договоренность с российскими коллегами о проведении гидрологического обследования реки.

Планируется также в рамках указанного обследования изучить влияние гидротехнических сооружений на реку. В ходе встречи жители региона совместно с представителями министерства обсудили проект Дорожной карты по решению экологических проблем региона. План содержит почти два десятка мероприятий, направленных на улучшение экологии региона.

В частности, включена мера по увеличению площадей зеленых насаждений на территории государственного лесного фонда с 782 га до 1200 га до 2025 года; запрет на использование дизельного топлива пассажирским автотранспортом; внедрение на производствах области автоматизированной системы мониторинга выбросов и т.д. Дорожная карта будет доработана с учетом предложений населения в течение двух недель.