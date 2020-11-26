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Где в эти выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

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По сообщению акимата города Атырау, 28 ноября с 9:00 до 14:00 часов по адресу: микрорайон Жилгородок, перед стадионом «Мунайшы» и 29 ноября с 9:00 до 14:00 часов перед коммунальным рынком «Сарайшык» состоятся сельскохозяйственные ярмарки с участием местных товаропроизводителей и крестьянских хозяйств. Местные предприниматели предоставят свою высококачественную продукцию по доступным ценам.

«В соответствии с постановлением главного санитарного врача о предотвращении распространения коронавирусной инфекции, также в целях защиты вашего здоровья во время проведения ярмарки просим соблюдать расстояние в два метра между людьми и масочный режим», — говорится в сообщении.

фото из открытых источников

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