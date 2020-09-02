Уроки начались

Вчера во всех школах Атырау прозвенел первый звонок. Несмотря на то, что традиционной линейки, посвященной Дню знаний в связи с карантинными ограничениями провести не получилось, занятия в школах начались. Для учащихся дежурных классов — в стенах родной школы, а для остальных — онлайн.

А накануне нового учебного годаруководители областного управления образования Саткан Есенгалиев и городского отдела образования Фаруза Шангереева в ходе онлайн-брифинга ответили на вопросы журналистов.

Саткан Есенгалиев сообщил, что в Атырауской области в компьютерах нуждались 19 690 детей, на сегодняшний день 15 тысячам из них школьные компьютеры раздали на договорной основе. Также городским школам выделено около 400 роутеров, которые отдадут безвозмездно тем семьям, которые не имеют доступ к интернету.

— Для получения школьных компьютеров на возвратной основе никаких документов, кроме заключения договора, не нужно, — акцентировала Ф. Шангереева. — Компьютеры раздаются согласно готовым спискам, все необходимые документы детей уже имеются в школах.

Руководитель областного управления образования также добавил, что в ближайшее время ожидается прибытие в регион еще 6000 компьютеров, закупленных на средства местного и республиканского бюджетов.

— Если кто-то нуждается в компьютерах и роутерах, просим вас подать заявку, и мы решим данный вопрос. Все дети будут обеспечены необходимой техникой до 15 сентября, — заверил С. Есенгалиев, отметив, что по всем волнующим вопросам или касательно нарушений можно обратиться на линию Саll-центра по номеру: 27-09-40.

Как рассказали спикеры, ученики дежурных классов будут обучаться шесть дней в неделю.

— Чтобы исключить контакт, разные классы будут обучаться и выходить на перемену в разное время. Поэтому расписание уроков составлено на 6 дней, — пояснила Ф. Шангереева.

К слову, за выполнением санитарно-эпидемиологических требований в учебных заведениях будет следить мониторинговая группа, возглавляемая заместителем акима области Бакытгуль Хаменовой. Основная задача — контроль за санитарным состоянием школ, дежурных классов, работой медицинских кабинетов, а также наличие всех необходимых дезинфицирующих и защитных средств.

— Перед началом занятий у школьников и учителей каждый день должны замерять температуру. Если она превысит норму, то ученика отправят домой, а педагога не допустят к работе, — проинформировали на брифинге.

В рамках акции «Дорога в школу» продолжает оказываться материальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям, согласно спискам, которые имеет каждая школа. Так, в базе данных городского отдела образования числятся более 400 учащихся, нуждающихся в помощи.

— На эти цели 61 городская школа получила дополнительные финансовые средства. И на банковскую карту родителей поступает материальная помощь в размере 3930 тенге на одного ребенка, — информирует Ф. Шангереева.

Анжелика КИМ