Когда дети пойдут в школы

Руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана Роза Кожапова рассказала, когда будет принято решение о возврате к традиционному формату обучения в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет ли очная форма, сейчас не можем сказать. Мы имеем опыт, когда в июне при снятии всех ограничений был рост заболеваемости. Ежедневно мы мониторим ситуацию», — пояснила Роза Кожапова. Решение, по ее словам, будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации на начало второй четверти обучения.

Ранее Роза Кожапова рассказала о новых карантинных послаблениях в Казахстане.

«Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача внесены следующие послабления – заполняемость групп в детских кабинетах, в центрах коррекции, детских и взрослых образовательных центрах увеличена с 5 до 15 человек. В госорганах, организациях, органах квазигосударственного сектора, национальных компаниях и иных организациях, а также на объектах предпринимательства в дистанционной форме работы должно быть не менее 50%, ранее этот показатель был не менее 80%», — сказала Роза Кожапова.