Эразмус+: себя показать, на других посмотреть

Вы — студент местного вуза, но не прочь поучиться какое-то время в другом университете? Вы — преподаватель, стремящийся стать лучше и полезнее? У вас есть интересные научные проекты, и вы желаете их реализовать, да так, чтобы о них узнал весь мир? Тогда вам просто необходимо обратить внимание на программу Эразмус+.

Обо всем этом в беседе «ПК» с преподавателем НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова», кандидатом экономических наук Айман МУСАЕВОЙ.

— Айман Амангельдиевна, давайте сразу ответим на вопрос: зачем нам нужен Эразмус+?

— Чтобы повысить свои знания, посмотреть на мир и продвинуть свои проекты. Это вкратце. Эразмус+ — это программа Европейского Союза по поддержке образования, молодежи и спорта. То есть ЕС финансирует сотрудничество во всех этих областях, как между европейскими страна ми (так называемыми странами Программы), так и между европейскими странами и странами-партнерами по всему миру. Так почему бы не поучаствовать, если есть такая возможность?

Вот уже четвертый год отмечаются Эразмус-дни, для того чтобы повысить информированность как можно большего числа граждан. Например, в рамках таких дней в прошлом году было проведено без малого 4 тысячи мероприятий в более чем полста странах. Кстати, именно тогда наш университет и еще 26 вузов Казахстана впервые приняли участие в Эразмус-днях.

А учитывая условия нынешнего глобального кризиса, связанного с пандемией, Эразмус-дни-2020 (#ErasmusDays2020) станут особенными.

— Правда ли, что в этой программе могут участвовать как студенты, так и преподаватели?

— Студенты, исследователи и сотрудники вузов всего мира могут подать заявку на грант или стипендию, чтобы приехать в Европу учиться или преподавать. Тем, кто поступил на магистратуру, будет оплачиваться стипендия. Гранты оплачивают более короткие периоды обучения в Европе, которые засчитываются как часть учебного курса для получения диплома в стране, из которой прибыл студент. В общем, да: участниками могут стать и студенты, и преподаватели.

— А чем программа Эразмус+ отличается от программы академической мобильности?

— Давайте подойдем к этому вопросу более подробно: Эразмус+ предоставляет четыре основные возможности для высших учебных заведений и индивидуумов из Казахстана: это ключевое действие 1, куда входят международная кредитная мобильность, магистерские степени Эразмус Мундус. Также ключевое действие 2: повышение потенциала высшего образования. И программа Жан Моне.

В рамках ключевого действия 1 реализуется международная кредитная мобильность. Например, на основании подписанного соглашения между Университетом Пуатье (Франция) и Атырауским университетом им. Х. Досмухамедова ежегодно студенты нашего вуза проходят обучение в рамках мобильности во Франции по широкому кругу специальностей.

Казахстанцы индивидуально могут также подать заявку на обучение по программам магистратуры.

В рамках ключевого действия 2 реализуются структурные проекты, предназначенные для влияния на деятельность вузов, в рамках таких проектов европейские партнеры делятся своим опытом. Могут объединиться несколько вузов Казахстана и Средней Азии. К примеру, это могут быть университеты Узбекистана, Кыргызстана. И вот они говорят – хотим, чтобы вы нам показали проекты, как нам обучать устойчивому развитию, как трудоустраивать выпускников; как обучающие специальности изменить так, чтобы привлечь потом себе.

Если у казахстанских университетов есть конкретные идеи проектов, то, заполнив форму поиска партнеров, можно подать заявку.

— А ваш вуз подавал заявки, были какие-то интересные проекты?

— Да, с 2016 года по настоящее время университет является участником трех структурных проектов программы Эразмус+. Это SUSDEV – проект по обучению устойчивому развитию на протяжении всей жизни. В рамках проекта мы тесно сотрудничали с детсадами и начальными классами школ Атырау, и итогом стало включение в учебные программы некоторых нашего вуза ряда дисциплин. В будущем это поможет педагогам садиков и младших классов реализовывать концепцию устойчивого развития в преподавании. А в экономических специальностях ввели дисциплину «Устойчивое развитие и корпоративная ответственность», которая в дальнейшем поможет применять принципы устойчивого развития у себя на предприятиях.

Еще один проект TRUNAK – по переходу университетов к автономии. Он помог нашему вузу в перестраивании на русло некоммерческого акционерного общества, теперь мы можем заниматься дополнительными видами деятельности, к примеру, организовывать платные курсы для горожан, чтобы получать дополнительный доход. То есть это и академическая, и финансовая свобода.

Также новый проект на 2020-2023 годы – TRIGGER – по организации трудоустройства выпускников вузов.

Что касается программы Жан Моне — она для тех, кто ведет научную деятельность, преподает и направлена на развитие и поддержку исследований в области проблематики Европейского Союза. Программа поможет распространять передовой опыт преподавания и исследований процессов европейской интеграции на уровне высшего образования в рамках различных дисциплин, и рассчитана для широкого круга целевых групп. Исследования Европейского Союза включают в себя изучение Европы в целом, с особым акцентом на внутренние и внешние аспекты европейской интеграции. Они также касаются роли ЕС в глобальном мире и роли ЕС в продвижении активной гражданской позиции в европейских странах и диалоге между народами и культурами.

Между прочим, новые проекты сотрудничества и мобильности отбираются каждый год в рамках конкурса заявок Эразмус+.

— А как выглядит процесс обучения по Эразмус+?

— Он схож с процессом обучения в Казахстане. Наша страна является членом Болонского процесса и полноправным участником Европейского пространства высшего образования, и все дисциплины, изучаемые студентом в зарубежном вузе, засчитываются казахстанскими вузами, в частности, Атырауским университетом имени Досмухамедова.

— Правда ли, что Эразмус+ — это верный путь к международной карьере?

— Для многих молодых людей обучение в Европе – это время, когда возникают вполне конкретные бизнес-идеи. После возвращения у них происходит так называемый «инкубационный период», и в течение двух лет на рынке может появиться новая компания.

Что касается университетов, то, учитывая, что Эразмус+ помогает казахстанским вузам в повышении их потенциала, участие в таких программах поднимает их рейтинг, дает возможности профессорско-преподавательскому составу и студентам развиваться.

Подготовила Надежда ШИЛЬМАН