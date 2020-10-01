Въезд в Россию: что нужно знать

Казахстанцам разрешен въезд в Россию без ограничений только на самолете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.



Распоряжением Правительства РФ №2406-р от 20.09.2020 года гражданам Казахстана и имеющим вид на жительство в РК разрешается въезд в Россию без ограничений, но только через воздушные пункты пропуска и только прямыми авиарейсами из Казахстана.

ПРИЛЁТ В РОССИЮ ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ СТРАНЫ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО (ВНЖ) ЭТИХ СТРАН. НА СУХОПУТНОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕЖНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЮ СОХРАНЯЮТСЯ.

Рейсы осуществляются два раза в неделю – авиакомпаниями Air Astana и «Аэрофлот». Расписание и стоимость авиабилетов уточняйте на сайтах данных авиакомпаний. Прилетающие в Россию должны представить на границе справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с датой тестирования не ранее чем за 72 часа до вылета рейса. Граждане РФ могут сдать ПЦР-тест в течение 72 часов после прибытия, его результаты должны быть загружены на сайт Госуслуги по ссылке. Прилетающие в Казахстан пассажиры, помимо термометрии и анкетирования, также должны предоставить справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, полученной менее чем за 5 суток до пересечения границы.

При отсутствии справки лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР проводится для иностранных граждан по месту пребывания, для граждан Республики Казахстан – по месту проживания, в течение 48 часов со дня прилета с вручением уведомления об обязательности его прохождения. В противном случае пассажиры отправляются на 14-дневный домашний карантин. Ранее сообщалось о том, что казахстанской участнице «Детской Новой волны» Аружан Ардак разрешили въезд в Россию благодаря усилиям Министерства иностранных дел РК и Посольства Казахстана в Москве. Аружан Ардак вместе с матерью Гульжан Сабыкеновой не впускали в страну, так как они прибыли в Россию транзитным рейсом из Турции и по правилам не имели оснований для въезда. Напомним, с 26 сентября 2020 года возобновлены прямые рейсы авиакомпании «Air Astana» из Нур-Султана в Москву (Домодедово).