В России вышла книга о казахстанском Прикаспии

Автор книги Валентин Тарабрин — прозаик, поэт, историк, родившийся в Атырау.

Называется сборник «Там, где Урал впадает в Каспий…». Он приурочен к 380-летию столицы казахстанского Прикаспия Атырау (Гурьева).



В книге собраны стихи, эссе, баллады, поэмы, песни, прозаические произведения автора. В лирике с любовью передано потрясающее чувство любви к родному краю. В автобиографических очерках «Звезда рыбака», «Луч в степи», «Трудное время Урала», «Тудаковы на Яике: истоки, легенды, факты», «По замерзшей меже» Валентин Тарабрин описывает многообразную природу Прикаспия, делится своими впечатлениями от встреч с интересными людьми, рассказывает об интересных историях, связанных с городом.

В сборнике опубликовано много редких фотографий из архива автора.

Виктор Сутягин