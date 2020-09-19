В России вышла книга о казахстанском Прикаспии

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Автор книги Валентин Тарабрин — прозаик,  поэт, историк,  родившийся в Атырау.

Называется сборник «Там, где Урал впадает в Каспий…». Он приурочен к 380-летию столицы казахстанского Прикаспия Атырау (Гурьева). 

В книге собраны стихи, эссе, баллады, поэмы, песни, прозаические произведения автора. В лирике с любовью передано потрясающее чувство любви к  родному краю.  В автобиографических очерках «Звезда рыбака», «Луч в степи», «Трудное время Урала», «Тудаковы на Яике: истоки, легенды, факты», «По замерзшей меже» Валентин Тарабрин описывает многообразную природу Прикаспия, делится своими впечатлениями от встреч с интересными людьми, рассказывает об интересных историях, связанных с городом. 

В сборнике опубликовано много редких фотографий из архива автора.

Виктор Сутягин 

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