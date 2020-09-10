В Атырауской области будет введена альтернативная подписка на газеты

Выступая на заседании Общественного совета Атырауской области, директор ТОО «Атырау — Акпарат» Искак Егембердиев посетовал на неудовлетворительную работу сотрудников АО «Казпочта» по доставке газет подписчикам и рассказал о вводимой товариществом альтернативной подписке.



По его словам, такой подход имеет несколько преимуществ. Во-первых, стоимость издания станет дешевле.

-Если полугодовая подписка на областные газеты через АО «Казпочта» стоит 3259 тенге, то при альтернативной подписчик платит всего 2600 тенге, цены на районные газеты, соответственно, 1645 и 1050 тенге, — сказал Искак Егембердиев.

Газеты будут распространяться путем привлечения работников через центры занятости. Более того, со второй половины текущего года в Индерском и Махамбетском районах уже действует альтернативная подписка, и сельчане получают газету день в день. Результаты налицо.