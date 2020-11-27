sobaka na ulicze

В Атырау отловили более 13 тысяч бездомных собак и кошек

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Новости
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На отлов и уничтожение бездомных собак и кошек из местного бюджета выделено 40 515,0 тенге. По информации, озвученной во время онлайн-брифинга на площадке РСК руководителем управления ветеринарии Атырауской области Азаматом Айткалиевым, в этом году было отловлено 13 279 бездомных собак и кошек. На эти цели из местного бюджета было выделено 40 515,0 (сорок миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) тенге.
Вместе с тем, работают 8 ветеринарных станций и 68 ветеринарных пунктов, созданных местными исполнительными органами. Имеется 3 ветеринарные станции и 1 ветеринарный пункт в  отдельном корпусе.

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