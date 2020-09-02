Полицейские Атырау раскрыли крупную кражу

Фабула дела такова. 47-летний мужчина, воспользовавшись свободным доступом, зашел в дом к своим знакомым, откуда похитил 14 000 долларов и ювелирные украшения. При этом он постарался отвести от себя все подозрения: сломал пластиковую оконную раму, выбросил во дворе сейф… Словом, инсценировал проникновение в дом неизвестных. А потом сам же и позвонил хозяйке дома с тревожной новостью.

Прибывшие на место преступления оперативники сразу обратили внимание на ряд нестыковок в преподнесенной им версии. К тому же «воры» почему-то не тронули часть украшений, а также крупную сумму в тенге – полтора миллиона.

В итоге инсценировщика допросили еще раз, а затем и задержали. Нашли у него и похищенные деньги с украшениями. В настоящее время досудебное расследование продолжается, суд санкционировал задержанному меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области