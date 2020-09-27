Первый рейс в Москву: что надо знать

Авиакомпанией Air Astana из Нур-Султан вылетело 223 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.



Полный борт вылетел из столичного аэропорта в 21:40 по времени города Нур-Султан, в аэропорту Домодедова самолет приземлится в 22:20 по времени Москвы. 27 сентября авиакомпания Aeroflot осуществит рейс по маршруту «Москва — Нур-Султан» из Шереметьево.



Последующие рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям. Важно отметить, что рейсами могут воспользоваться только граждане России и Казахстана, лица, имеющие вид на жительство в РК и РФ. В Россию могут летать все граждане Казахстана. У пассажиров на руках должна быть справка об отрицательном ПЦР-тесте с датой не ранее, чем за 3 суток до вылета. Граждане России должны заполнить анкету и сдать тест в течение 72 часов после прибытия в Казахстан.