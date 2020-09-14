Ограничения по выходным: когда снимут?

Главный государственным санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова ответила на вопрос, когда могут снять ограничения по выходным дням, передает корреспондент МИА «Казнформ».



«Вопрос о снятии ограничений в выходные дни пока не рассматривается. У нас в выходные дни остались ограничения и так минимальные: это работа торгово-развлекательных центров, где в выходные дни большое скопление людей, крытых рынков, фитнес-центров, спа-центров и салонов красоты. Это минимальные требования. Наша задача сохранить стабильность эпидемиологической ситуации и идти дальше постепенно на снижение заболеваемости», — прокомментировала Айжан Есмагамбетова журналистам в ходе посещения городской поликлиники в столице.



Ранее Айжан Есмагамбетова прокомментировала слухи касательно введения жесткого карантина после 20 сентября.



«Все, что говорится: собрались, обсудили и вдруг решили, что будем в сентябре накладывать карантин — такой официальной информации нет. Все будет складываться и зависеть от эпидемиологической ситуации», — пояснила главный санврач РК.