Карантин на Тенгизе: сколько продлится

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Карантин на Тенгизе продлится до стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Жылыойского района Атырауской области Т. Хабибуллина.

В постановлении поручено ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу Атырауской областн на   Тенгизе,  руководителям подрядных организаций и всем иным предприятиям на Тенгизе продолжить противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно- дезинфекционного режима на обьектах.Обеспечить соблюдение карантинного режима в  стационарах для наблюдения за инфицированными лицами с бессимптомным течением заболевания.Обеспечить продолжение работы карантинных  блоков  в вахтовых поселках, в соответствии с требованиями для изоляции контактных с больными Covid-19. Обеспечить врачами эпидемиологами (санитарные врачи) все вахтовые  поселки .

Акимату Жылыойского района, ТОО «Тенгизшевройл» и всем иным организациям на Тенгизе:

1) запретить въезд и выезд  транспортных средств с  Тенгиза, за исключением  правоохранительных и специальных государственных органов, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-технических служб, персонала и транспортных средств задействованных в обеспечении производства и иных видов деятельности на Тенгизе. А также персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиза к месту постоянного проживания, транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственных товаров, товаров  животного происхождения, лекарственных средств, медикаментов,  строительных материалов, ГСМ и других материалов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и производства.Запретить движение людей с 21:00 до 5:00 часов внутри и между вахтовыми поселками, за исключением персонала задействованного в поддержке производства в ночную смену, персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиз к месту постоянного проживания.

Продлить работу всех четырех блок-постов на всех въездах и выездах  с Тенгиза.

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