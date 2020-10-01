Карантин на Тенгизе: сколько продлится

Карантин на Тенгизе продлится до стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Жылыойского района Атырауской области Т. Хабибуллина.

В постановлении поручено ТОО «Тенгизшевройл», оперативному штабу Атырауской областн на Тенгизе, руководителям подрядных организаций и всем иным предприятиям на Тенгизе продолжить противоэпидемические мероприятия в части обеспечения выполнения масочного режима, социального дистанцирования, санитарно- дезинфекционного режима на обьектах.Обеспечить соблюдение карантинного режима в стационарах для наблюдения за инфицированными лицами с бессимптомным течением заболевания.Обеспечить продолжение работы карантинных блоков в вахтовых поселках, в соответствии с требованиями для изоляции контактных с больными Covid-19. Обеспечить врачами эпидемиологами (санитарные врачи) все вахтовые поселки .

Акимату Жылыойского района, ТОО «Тенгизшевройл» и всем иным организациям на Тенгизе:

1) запретить въезд и выезд транспортных средств с Тенгиза, за исключением правоохранительных и специальных государственных органов, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-технических служб, персонала и транспортных средств задействованных в обеспечении производства и иных видов деятельности на Тенгизе. А также персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиза к месту постоянного проживания, транспортных средств, осуществляющих перевозки продовольственных товаров, товаров животного происхождения, лекарственных средств, медикаментов, строительных материалов, ГСМ и других материалов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности работников и производства.Запретить движение людей с 21:00 до 5:00 часов внутри и между вахтовыми поселками, за исключением персонала задействованного в поддержке производства в ночную смену, персонала, подлежащего вывозу с территории Тенгиз к месту постоянного проживания.

Продлить работу всех четырех блок-постов на всех въездах и выездах с Тенгиза.