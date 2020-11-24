Даешь отхожие места!

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В любом мало-мальски приличном городе существуют общественные уборные. К сожалению, наш город к числу таких долгие годы не относился, и лишь в 2020 году один из элементов городского общественного пространства появился-таки в Атырау.

О необходимости стационарных уличных туалетов и в СМИ, и в социальных сетях писалось и говорилось не единожды. Однако в городе их впервые начали устанавливать весной текущего года. До этого в парках и на площадях стояли пластиковые биотуалеты.

Напомним, что в прошлом году городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявил открытый электронный конкурс по государственным закупкам и заказал пять модульных туалетов. Итоги конкурса были подведены в конце 2019 года, по результатам которого заключен договор с организацией-поставщиком. Для установки модульных туалетов были определены места, проведены инженерные коммуникации. На сегодня из пяти установлено четыре уборных: перед входом в парк Победы, у площади имени Исатая и Махамбета, в Молодежном парке и на конечной остановке мкр. Авангард. Все они работают и подключены к системам коммуникаций. И еще один установили на бульваре Смагулова, но не ввели в эксплуатацию, так как там проходят работы по реконструкции.

— Обслуживание общественных, бесплатных уличных туалетов городской акимат пока поручил нашему предприятию. Рано утром закрепленные работники открывают двери этих туалетов. Установлен график их работы — с 8.00 ч. до 21.00 ч., с перерывом с 12.00 до 14.00 часов. Очищают от мусора, местами отмывают, кладут туалетную бумагу, жидкое мыло, — сообщила пресс-секретарь ТОО «Спецавтобаза» Айдана Жекен.

Мы лично хотели убедиться в этом и дважды посетили один из туалетов у площади им. Исатая и Махамбета. В дневное время ближе к 12 часам двери его были наглухо закрыты, а вечером, ближе к 19 часам дверь мужской кабины была раскрыта настежь, так как элементарно не закрывалась. В кабине было чисто и прибрано, хотя не работали вытяжка и обогревательная печь, хотя на улице стоял пронизывающий холодный ветер. Бумагу и жидкое мыло мы там тоже не обнаружили. Перед входом на листе бумаги форматом А-4, заложенном в файл и аккуратно приклеенном скотчем к стене, красовался отпечатанный график работы сего отхожего места.

И совсем противоположная картина предстала перед нами при посещении общественного клозета в Молодежном парке. В нем работает буквально все: сушилка, включен электрообогреватель, работает вытяжка, есть туалетная бумага, в помещении тепло и комфортно, приходи себе, сколько хочешь по естественной надобности. В принципе, так и должно быть. Применяя такой подход к обслуживанию объекта, горакимату можно и дальше приобретать и устанавливать общественные туалеты.