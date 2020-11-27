Более 600 тонн овощей заложат в стабфонд Атырау

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В регионе продолжается работа по сдерживанию и недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары. На сегодняшний день на балансе стабилизационного фонда СПК имеется 361 тонн картофеля, 79 тонн лука, 49 тонн моркови, 114 тонн капусты.

— В этом году мы заключили форвардный договор с крестьянским хозяйством «Феликс» на поставку 605 тонн овощей. Так, они обеспечат закладку 361 тонны картофеля, 80 тонн лука, 50 тонн моркови и 114 тонн капусты. Как и в прошлые годы, выращенная продукция будет находиться в собственном хранилище крестьянского хозяйства, они же будут заниматься реализацией овощей населению. При реализации цены на овощи из стабфонда останутся на прошлогоднем уровне, – рассказала руководитель департамента реализации госпрограмм и экспертизы проектов ГЧП Гульмира Мендигалиева, пояснив, почему в прошлые годы в стабфонд области закладывалось более 1,5 тысячи тонн овощей и картофеля, а в этом году меньше.

— Дело в том, что наш рынок в последние годы уже не чувствует дефицита по овощам и цены зимой остаются стабильными. Мы проанализировали процесс реализации сельхозпродуктов за прошлые годы. И пришли к выводу, что 605 тонн для интервенций на рынок вполне достаточно, – сообщила Г. Мендигалиева.

Продукты со стабфонда будет реализовываться с декабря т.г. в 4 крупных торговых точках по фиксированным ценам.