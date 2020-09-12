Авария на водоводе «Астрахань-Мангистау»

В связи с аварией приостановлена подача воды по магистральному водоводу «Астрахань-Мангистау».

Как сообщил заместитель генерального директора по производству ТОО «Магистральный водовод» Аскар Култумиев, авария произошла на территории Атырауской области в 20 км от райцентра Кульсары. В устранении аварии принимают участие 30 человек и 20 единиц спецтехники. Главная причина аварии — изношенность водопровода. Трубы были проложены в 1988 году, поэтому и образовалась коррозия. Из строя вышли два метра водовода. Временно подача питьевой воды в близлежащие села Атырауской области и в Мангистаускую область приостановлена.

Напомним, протяжённость водовода 2 тысячи км. По нему перекачивается вода из реки Кигач на границе с Астраханской областью.

Виктор Сутягин