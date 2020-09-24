190 тыс тонн: объём теневого рынка рыбы

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев назвал объемы теневого оборота рыбной продукции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Наряду с мерами государственной поддержки и создания законодательной основы для развития отрасли, необходимо создавать другие благоприятные условия для развития рыбоводства и рыболовства, в том числе и справедливую конкуренцию на рынке», — сказал Магзум Мирзагалиев в ходе республиканского семинара-совещания по вопросам развития рыбной отрасли.



Министр подчеркнул, что браконьерская рыба всегда будет стоить меньше, чем легально выращенная или выловленная рыба, учитывая неуплату различных налогов и других финансовых затрат по обязательствам, которые в отличие от браконьеров платит легальный бизнес.



«Теневой оборот, по экспертным оценкам составляет до 190 тысяч тонн рыбной продукции в год, на сумму около 40 млрд тенге», — добавил Магзум Мирзагалиев. По словам министра, только с помощью цифровизации легальный бизнес получит защиту от контрафакта.



«Совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прорабатывается вопрос создания информационной системы отслеживания рыбы и рыбной продукции», — заключил Магзум Мирзагалиев.



Напомним, сегодня в городе Шардаре Туркестанской области проходит республиканское совещание по вопросам развития рыбной отрасли, в котором принимают участие Премьер-Министр РК Аскар Мамин, руководители ряда областей, а также работники этой сферы. В ходе совещания стало известно, сколько рыбы можно выращивать в водоемах Казахстана, а также о том, что мешает развитию рыбной отрасли в стране.