Названа цена вакцины от гриппа

Медицина
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Сколько будет стоить вакцинация от гриппа, рассказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что массовая вакцинация населения начнется 15 сентября. На сегодня в стране зарегистрировано несколько видов вакцин.

«Поэтому здесь не может быть одинаковой цены. Я думаю, что цена будет в районе 2-4 тысяч тенге», — уточнил Ж. Бекшин.

Он добавил, что для вакцинации также нужны шприцы, вата, кроме того, используются приборы для обследования.

«Здесь участвуют врач-терапевт, медсестра-вакцинатор, медсестра-регистратор. Потом они наблюдают состояние пациента в течение получаса после прививки. Все это вложится в амортизационные расходы», — пояснил он.

В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ранее сообщили, что ежегодно в республике и Алматы в предэпидемический период бесплатно проводится вакцинация лиц группы риска (медицинских работников, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, часто болеющих детей старше шести месяцев, находящихся в домах ребенка и детей старшего возраста из детских домов, людей старшего поколения в домах престарелых и инвалидов, беременных во втором и третьем триместрах беременности и по эпидемиологическим показаниям).

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