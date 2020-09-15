Названа цена вакцины от гриппа

Сколько будет стоить вакцинация от гриппа, рассказал главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что массовая вакцинация населения начнется 15 сентября. На сегодня в стране зарегистрировано несколько видов вакцин.

«Поэтому здесь не может быть одинаковой цены. Я думаю, что цена будет в районе 2-4 тысяч тенге», — уточнил Ж. Бекшин.

Он добавил, что для вакцинации также нужны шприцы, вата, кроме того, используются приборы для обследования.

«Здесь участвуют врач-терапевт, медсестра-вакцинатор, медсестра-регистратор. Потом они наблюдают состояние пациента в течение получаса после прививки. Все это вложится в амортизационные расходы», — пояснил он.

В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ранее сообщили, что ежегодно в республике и Алматы в предэпидемический период бесплатно проводится вакцинация лиц группы риска (медицинских работников, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, часто болеющих детей старше шести месяцев, находящихся в домах ребенка и детей старшего возраста из детских домов, людей старшего поколения в домах престарелых и инвалидов, беременных во втором и третьем триместрах беременности и по эпидемиологическим показаниям).