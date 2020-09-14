Коронавирус: новый антирекорд

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала максимальный рост числа случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт организации.



За 24 часа число случаев заражения увеличилось почти на 308 тысяч, это максимальный прирост за сутки за период пандемии. Общее число случаев заражения в мире составило 28,6 миллиона. Общее количество летальных исходов от коронавирусной инфекции увеличилось на почти 5,6 тысячи и составило 917,417 смертей. Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом по-прежнему наблюдается в Соединенных Штатах Америки – 6,3 миллиона. Также страна является лидером по количеству смертей от коронавируса – там зафиксировано более 191 тысячи умерших от вируса. На втором месте по количеству подтвержденных случаев находится Индия – более 4,6 миллиона случаев.

От коронавируса в Индии уже умерли 78 с половиной тысяч человек. Бразилия занимает третью строчку по количеству подтвержденных случаев – 4,2 миллиона, а вот количество летальных случаев от коронавируса в стране превышает показатель Индии почти в два раза. Жертвами коронавирусной инфекции в Бразилии стали уже более 130 тысяч человек.