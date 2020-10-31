Коронавирус: число заболевших не снижается

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За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает  сoronavirus2020.kz.                                                            

В разрезе регионов: 

город Нур-Султан — 31 

город Алматы — 21 

город Шымкент — 6 

Акмолинская область — 39 

Актюбинская область — 6 

Алматинская область — 14 

Атырауская область — 12 

Восточно-Казахстанская область — 233 

Жамбылская область — 2 

Западно-Казахстанская область — 13 

Карагандинская область — 16 

Костанайская область — 12 

Мангистауская область — 6 

Павлодарская область — 25 

Северо-Казахстанская область — 21 

Туркестанская область — 4

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