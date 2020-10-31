Коронавирус: число заболевших не снижается

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 31

город Алматы — 21

город Шымкент — 6

Акмолинская область — 39

Актюбинская область — 6

Алматинская область — 14

Атырауская область — 12

Восточно-Казахстанская область — 233

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 13

Карагандинская область — 16

Костанайская область — 12

Мангистауская область — 6

Павлодарская область — 25

Северо-Казахстанская область — 21

Туркестанская область — 4