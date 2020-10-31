Коронавирус: число заболевших не снижается

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 461 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 31
город Алматы — 21
город Шымкент — 6
Акмолинская область — 39
Актюбинская область — 6
Алматинская область — 14
Атырауская область — 12
Восточно-Казахстанская область — 233
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 13
Карагандинская область — 16
Костанайская область — 12
Мангистауская область — 6
Павлодарская область — 25
Северо-Казахстанская область — 21
Туркестанская область — 4