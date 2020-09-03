Бекмамбетов: специально для Афанасьева

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Известный в мире кинорежиссер, наш земляк Тимур Бекмамбетов, узнав от журналистов «Прикаспийской коммуны» о 80-летии Вячеслава Афанасьева, опубликовал  посвященный ему   пост в Instagram. Кинорежиссер, поздравляя краеведа, с удовольствием вспомнил  свое детство и первый поход с Вячеславом Константиновичем.

«Мне было  7 лет, когда я с группой одноклассников и под предводительством  руководителя кружка  юных краеведов  Вячеслава Афанасьева  поехал в свою первую экспедицию. Я весь день  бродил по развалинам Сарайчика  и нашел зеленый кусочек металла, который, как выяснилось, оказался монетой 14-го века. Сердечно поздравляю с юбилеем нашего легендарного краеведа, который зародил в нас любовь к истории родного края», — написал в своем Instagram Тимур  Бекмамбетов.

Кинорежиссер сейчас работает над новым проектом и находится в Казани.

Добавим, что он также узнал о том, что его родному городу на днях исполняется 380 лет. Ранее в разговоре с «ПК», сестра Тимура – Елизавета Богословская, ныне проживающая в Санкт-Петербурге, отметила, что они с братом очень хотят  сделать проект о любимом крае. А вот какой именно – пока размышляют. Возможно, что краевед Афанасьев поможет осуществить эту идею.

Надежда  Шильман 

Скрин с Instagram  Тимура Бекмамбетова

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