Бекмамбетов: специально для Афанасьева

Известный в мире кинорежиссер, наш земляк Тимур Бекмамбетов, узнав от журналистов «Прикаспийской коммуны» о 80-летии Вячеслава Афанасьева, опубликовал посвященный ему пост в Instagram. Кинорежиссер, поздравляя краеведа, с удовольствием вспомнил свое детство и первый поход с Вячеславом Константиновичем.

«Мне было 7 лет, когда я с группой одноклассников и под предводительством руководителя кружка юных краеведов Вячеслава Афанасьева поехал в свою первую экспедицию. Я весь день бродил по развалинам Сарайчика и нашел зеленый кусочек металла, который, как выяснилось, оказался монетой 14-го века. Сердечно поздравляю с юбилеем нашего легендарного краеведа, который зародил в нас любовь к истории родного края», — написал в своем Instagram Тимур Бекмамбетов.

Кинорежиссер сейчас работает над новым проектом и находится в Казани.

Добавим, что он также узнал о том, что его родному городу на днях исполняется 380 лет. Ранее в разговоре с «ПК», сестра Тимура – Елизавета Богословская, ныне проживающая в Санкт-Петербурге, отметила, что они с братом очень хотят сделать проект о любимом крае. А вот какой именно – пока размышляют. Возможно, что краевед Афанасьев поможет осуществить эту идею.

Надежда Шильман

Скрин с Instagram Тимура Бекмамбетова