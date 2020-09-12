В Атырау полицейские предотвратили суицид

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«Это произошел в пятницу  на автомобильном мосту «Балыкши — Жумыскер». Проезжавший экипаж полицейского автопатруля заметил девушку, стоявшую у перил с явно недобрыми намерениями. Тогда старший лейтенант Омирзак Абдолов и лейтенант Бердибек Кабиболлаев вышли из машины и уговорили девушку не совершать прыжок, который мог стать смертельным. Как выяснилось позже, причиной попытки суицида 20-летней девушки стала ссора с молодым человеком», — сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проинформировав, что  в опорном пункте, куда доставили девушку, на нее не стали оформлять административный протокол, ограничившись профилактической беседой.

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