Сильный бизнес – сильный регион

Актуальные проблемы атырауских предпринимателей были обсуждены на первой встрече нового состава Регионального совета с председателем президиума НПП «Атамекен» Тимуром Кулибаевым в режиме zoom-конференции.

Тимур Кулибаев рассказал о мерах, которые предприняла палата в целях поддержки бизнеса в период ЧП, локдауна и посткарантинный период. Во встречах приняли участие 463 предпринимателя из всех уголков Казахстана.



Со стороны предпринимателей были озвучены вопросы поддержки бизнеса после пандемии, проблемы агропромышленного комплекса, закупки недропользователей и АО «Самрук-Казына», развитие местного содержания, вопросы утилизационного сбора, вопрос налогообложения и др.



Председатель Регионального совета палаты предпринимателей Атырауской области Адиль Жубанов в ходе конференции затронул проблему дефицита воды в регионе. Он отметил, что область питается от двух источников – реки Урал и водовода «Астрахань –Мангышлак». Река катастрофически мелеет – кроме потребления населения, вода уходит на заполнение каналов.

– Водовод «Астрахань-Мангышлак» 35 лет обеспечивает питьевой водой не только промышленные предприятия и сельхозпроизводителей региона, но и жителей Атырауской и Мангистауской областей. Кроме того, основными потребителями магистрального водовода являются крупные недропользователи и многочисленные субъекты малого и среднего бизнеса. Учитывая потребность населения и ввод новых производственных мощностей на предприятиях для обеспечения бесперебойной подачи воды, считаю крайне необходимым строительство альтернативного водовода «Кигач – Жылыой», – отметил председатель регсовета.

Расширить приоритетный список

Член Регионального совета Гибрат Сарсенов озвучил вопрос о расширении приоритетных видов деятельности на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». На сегодняшний день объект находится в ведении Министерства энергетики РК.



– На территории СЭЗ в настоящее время зарегистрировано 15 участников, из которых реализован только один проект от ТОО «Полимер Продакшн», четыре проекта – на стадии реализации: ТОО «KPI Inc.», ТОО «Karabatan Utility Solutions», ТОО «KLPE» и ТОО «Казхимпродакш». Остальные участники СЭЗ находятся в прямой зависимости от этих якорных проектов. Ранее уже поднимался вопрос включения в состав СЭЗ компаний, занимающихся машиностроением, сервисными услугами. Однако данный вопрос не был поддержан в министерствах. Учитывая сложный постпандемический период и принимая во внимание льготы, предоставляемые участникам СЭЗ, необходимо расширить перечень приоритетных видов деятельности на территории СЭЗ в целях привлечения прямых иностранных инвестиций и развития импортозамещения путем организации новых производств, – сказал Гибрат Сарсенов.

Удешевить стройку за счет КТЖ

Член Регионального совета Марат Жалдекенов для развития строительной индустрии в регионе предложил рассмотреть возможность введения льготного железнодорожного тарифа для предприятий на транспортировку инертных сыпучих строительных материалов.



– В регионе очень скудный ассортимент выпускаемых строительных материалов. Почти все компоненты завозятся извне. К примеру, для производства товарного бетона цемент в регион завозится из Мангистауской области, а щебень и ПГС – из соседней Актюбинской области. Тонна щебня в Актобе стоит 1 800 тенге, в то время как в Атырау – 6 000 тенге, услуги «КТЖ» составляют 3 600 тенге с тонны. Такая же ситуация и по ПГС. Тонна ПГС в Актобе стоит порядка 600 тенге, в то время как у нас – 4 250 тенге, услуги «КТЖ» – 3 300 тенге. Соответственно повышаются цены на конечную продукцию, у предпринимателей нет заинтересованности в развитии строительной индустрии. Качество местных строительных материалов не выдерживает никакой конкуренции с привозными аналогами. Имеющиеся в регионе месторождения песка не соответствуют стандартам и нормам, предъявляемым производителями строительных материалов, – рассказал Марат Жалдекенов.

Рыбакам – субсидии, реке – дноуглубление

Существующие на сегодня в регионе проблемы рыбной отрасли, по мнению члена Регионального совета Каршыги Джаумбаева, можно решить путем субсидирования данной отрасли.



– В области работают 19 природопользователей, которые за год вылавливают из естественной среды обитания более восьми тысяч тонн рыбы частиковых пород. Но, к сожалению, из года в год возникают трудности их восполнения, улова и переработки. А связано это с тем, что орудия лова и промысловые рыболовецкие судна морально устаревшие, что отражается и на безопасности промысла, особенно в условиях морской акватории. На сегодня существует необходимость обновления судоходного парка и оборудования для переработки рыбной продукции, которое на сегодняшний день обветшало на 70%. При субсидировании данной отрасли эффективность вылова рыбы может подняться на 50% и, самое главное, мы решим вопрос безопасности речного и морского рыболовства, – считает Каршыга Джаумбаев.



Вопрос необходимости на систематической основе проводить дноуглубительные работы в устье реки Урал в своем выступлении затронула член Регионального совета Асель Жолмуханова. На сегодня из-за мели по Урало-Каспийскому каналу не могут пройти грузовые баржи.



– Цена вопроса – расстояние до 1,5 км этого канала, где нет глубины хотя бы два метра, чтобы могли пройти баржи с грузами. Проведение дноуглубительных работ позволило бы экспортировать живых овец в Иран, принимать грузы на проекты Карабатана и Тенгиза. Удобный морской порт есть только в Актау, что опять поднимает цену логистики наземного транспорта. С реализацией проекта по реке могут курсировать суда, что послужит стимулом для развития туризма в регионе, для экспорта сельскохозяйственной продукции дешевым видом транспорта и перевозки грузов через Каспийское море в другие страны. Кроме того, обмеление устья реки препятствует свободному перемещению рыбы на нерест, – отметила Асель Жолмуханова.



– Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов по поводу СЭЗ и железнодорожным тарифам сообщил, что в ближайшие дни данный вопрос будет озвучен на заседании Правительства. Вопросы касательно дефицита питьевой воды, проведения дноуглубительных работ, субсидирования затрат рыбной отрасли также будут озвучены перед профильными министерствами.

Завершая встречу, Тимур Кулибаев предложил членам региональных советов анализировать проблемы местного бизнеса, знать, какие сектора пострадали, посмотреть эффективность предложенных мер по поддержке бизнеса. Там, где они не­эффективны или не востребованы, надо быстро корректировать.

Алма ТУРГАНОВА