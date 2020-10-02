С новосельем!

Сразу 74 горожанина стали обладателями нового жилья в день рождения Атырау.

Однокомнатные квартиры с просторными лоджиями в девятиэтажном доме в микрорайоне «Нурсая» стали настоящим подарком для уже бывших жителей аварийного общежития по улице Гагарина. Долгожданное событие люди встречали с нескрываемой радостью.

По словам руководителя жилищного сектора городского отдела ЖКХ Рафхата Жолдыбаева, на сегодня в Атырау имеется 71 аварийный дом, шесть из которых являются общежитиями. В ближайшее время в новый 240-квартирный дом также переедут жители общежитий, находящихся на улицах Молдагалиева и Толебаева.