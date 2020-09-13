Карантин продлили. Что разрешили?

Главный государственный санитарный врачАтырауской области своим постановлением продлил действие ограничительных мероприятий на территории Атырауской области c 00.00 часов 14 сентября 2020 года до 00.00 часов 28 сентября 2020 года.

«Внести в постановление Главного государственного санитарного врача Атыраускойобласти от 29 августа 2020 года следующие изменения и дополнения: разрешить деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев, при заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки. Разрешить деятельность бассейнов с 09:00 часов до 22:00 часов призаполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Разрешить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей с 09:00 часов до 22:00 часов при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования 4 кв.м на 1 посетителя. Разрешить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 15 человек по предварительной записи, деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра. Разрешить деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, при наличии бактерицидных ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; разрешить деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 60% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников.

Приостановить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров», — говорится в тексте постановления главного санврача области.