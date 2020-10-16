Автобусы плюс заправка

На днях в местные СМИ обратился один из учредителей и руководство ТОО «Akzhayik Avtopark», обслуживающего ряд городских автобусных маршрутов. По прибытии в офис компании выяснилось, что встреча носила разъяснительный характер и касалась она прибывших новых автобусов.

В мае 2020 года пресс-служба АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» проинформировала о том, что для полного охвата пассажирскими перевозками населения г. Атырау и пригородных территорий ТОО «Akzhayik Avtopark» при содействии АО «СПК «Атырау» подало заявку в АО «БРК-Лизинг» на приобретение 170 единиц автобусов по программе лизингового финансирования. Сообщалось о подписанном договоре купли-продажи автобусов и договоре финансового лизинга.

Весной в Атырау прибыло 56 единиц новых китайских автобусов марки «Ютонг». Оставшуюся партию автобусов завод, где осуществляется их сборка в лице ТОО «СарыаркаАвтоПром» (г. Костанай), обязался поставить в Атырау после завершения карантина и возобновления производства на сборочных площадках. Ориентировочный срок поставки всей партии автобусов был намечен на середину августа 2020 года. Правда, у них есть одна особенность – они заправляются газометановым топливом. Автобусы на газометановом топливе закупили, прежде всего, из-за низкого выброса углекислого газа в окружающую среду по сравнению с дизельными двигателями. Поэтому, как правило, наряду с планами по закупке автобусов на газометане еще ведутся работы по строительству газометановых заправок в городах, где их не эксплуатировали раньше. Была достигнута договоренность с АО «Национальная компания «КазТрансГаз», в рамках которой в наш город были доставлены все необходимые компрессорные станции. Планировалось, что автобусы начнут курсировать по городским и пригородным маршрутам начиная с середины августа текущего года. Однако на сегодня наблюдается некоторое отставание от заявленных планов.

Так, на встрече учредитель компании ТОО «Akzhayik Avtopark» Болат Бушанов по поводу информации о простое прибывших автобусов сообщил следующее: «К нам в автопарк поступило 170 автобусов. И последние из них были доставлены 22 августа. По условиям поставки, пока к нам не пришли все автобусы, мы не имели права подписать акты приемки-передачи с поставщиком – ТОО «СарыаркаАвтоПром», чтобы поставить их далее на учет. Здесь даже дело не в газометановой заправке, а в процессе поставки самих автобусов, которая растянулась с 22 февраля до 22 августа 2020 года, когда из-за пандемии граница с Китаем была закрыта. Вот почему автобусы не пришли вовремя в Атырау. Это – форс-мажор, от которого никто не застрахован. После того как 22 августа пришел последний автобус, нами был подписан акт приема-передачи, который оформляется между «СарыаркаАвтоПром» и БРК-Лизингом. После чего мы начали активно создавать площадку для заправки. К чему мы пришли? К тому, что начали строить заправку сами на территории Akzhayik Avtopark, чтобы улучшить качество и сервис для города. Чтобы нулевой километр исходил от нас, автобусы заправлялись здесь и отсюда выезжали на линию».

Однако постановка автобусов на учет в органы дорожной полиции состоялась только 24 сентября. И, по заверениям Болата Бушанова, в ноябре-декабре, то есть до конца года, строительство газометановой заправки будет завершено, и она будет сдана в эксплуатацию. А это значит, что на маршрутные линии дополнительно выйдут 170 автобусов. И значительно улучшится ситуация с пассажироперевозками в городе.

– На одном из республиканских телеканалов был сюжет, в котором сообщалось, что якобы новые автобусы простаивают, дескать, виноват Казтрансгазаймак, виноват акимат, виноват перевозчик. Здесь ничьей вины нет. Каж­дая сторона выполняет свою работу. И Газаймак, и акимат помогают нам в этом плане, чтобы эти автобусы скорее запустить, – отметил он.

В свою очередь временно исполняющий обязанности директора КГУ «Смарт Атырау» Аслан Жакбалиев подчеркнул, что городские автобусные парки обновляют подвижной состав с опережением от поставленных сроков. Если в 2018 году ставилась цель обновить и пополнить городские автобусы в течение пяти лет, то получается, что с этой задачей в городе Атырау справились фактически за два года. По его словам, к уже курсирующим на линиях 160 прибавятся еще 160 автобусов на газе, а общее число достигнет 320 единиц.

Рост населения города, строящиеся микрорайоны вызывают потребность в увеличении количества автобусов. Будем надеяться, что после строительства газозаправки и проведения тендера на пассажирские перевозки появятся исчезнувшие городские маршруты и пополнятся автобусами маршруты, где их не хватало. И тогда речь можно будет вести лишь о повышении сервиса и качестве обслуживания пассажиров.

Тимур КАЗИЕВ