Атырауские и актюбинские журналисты объединяются

В скором времени в Казахстане заработает новый экологический проект под названием «Ойыл – Киыл – Жем – Сагыз».

Исследовательская программа реализуется при поддержке областного акимата Атырауской области в рамках специального проекта «Ауыл – Ел Бесігі», озвученного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Казахстан в новой реальности: время действий».

Данный проект направлен на укрепление деловых отношений и творческих связей между ТОО «Атырау-Акпарат»​ и ТОО «Актобе-медиа». В связи с чем руководители двух товариществ с ограниченной ответственностью Ыскак Егембердиев и Раукен Отыншин подписали меморандум о сотрудничестве.

Вопросы разработки исследовательского проекта доверены директору ТОО «Актобе-медиа», председателю филиала Союза журналистов Казахстана Актюбинской области Раукену Отыншину. И, как отметили организаторы встречи, подписанный меморандум даст возможность проводить экспедиции, направленные на изучение экологическое состояние рек, а также организовывать совместные мероприятия с представителями общественных организаций и активистами. ​ ​